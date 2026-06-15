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Жители каких стран чаще покупают электромобили
В последние годы электромобили набирают популярность. На инфографике показаны восемь стран с самой высокой долей продаж электромобилей в 2025 году.
Во всех восьми странах доля продаж электромобилей значительно выросла по сравнению с 2020 годом. В Норвегии практически все автомобили (97%), которые выбирали потребители в 2025 году, были либо с электродвигателем, либо гибридами.
Значительный рост в развитии электрического транспорта зафиксировали в Непале. Теперь там на электромобили приходится 68% продаж. Близкий результат показал Сингапур, замыкающий тройку, — 63%.
Далее в рейтинге оказались Исландия (62%) и Китай (53%). В 2020 году в Китае электромобили составляли около 6% от всех проданных автомобилей, а в 2025 году на них приходится более половины всех проданных автомобилей.
При этом в 2025 году рост рынка китайских электромобилей замедлился. Однако остается мировым лидером по продажам электромобилей. Около шести из десяти электромобилей, проданных по всему миру, были куплены именно в Китае.
Сам факт того, что после распада Западной Римской империи возникали новые государства, историкам известен давно. Нет сомнений в существовании королевств готов, франков, лангобардов и других постримских политических образований. Авторы нового исследования сосредоточились на более сложном вопросе. Они попытались выяснить, как именно происходило формирование таких обществ на уровне отдельных людей, семей и общин. Впервые благодаря сочетанию генетических и археологических данных исследователи смогли реконструировать развитие одного постримского политического общества, которое располагалось на территории Паннонии.
Физикам долго не удавалось применить фазовый контраст в электронной микроскопии. Оказалось, что нужно было прекратить искать подходящее вещество для фазовой пластины и обратить внимание на лазеры.
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Сам факт того, что после распада Западной Римской империи возникали новые государства, историкам известен давно. Нет сомнений в существовании королевств готов, франков, лангобардов и других постримских политических образований. Авторы нового исследования сосредоточились на более сложном вопросе. Они попытались выяснить, как именно происходило формирование таких обществ на уровне отдельных людей, семей и общин. Впервые благодаря сочетанию генетических и археологических данных исследователи смогли реконструировать развитие одного постримского политического общества, которое располагалось на территории Паннонии.
Физикам долго не удавалось применить фазовый контраст в электронной микроскопии. Оказалось, что нужно было прекратить искать подходящее вещество для фазовой пластины и обратить внимание на лазеры.
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