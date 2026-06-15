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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
15 июня, 12:44
Рейтинг: +234
Посты: 858

Жители каких стран чаще покупают электромобили

В последние годы электромобили набирают популярность. На инфографике показаны восемь стран с самой высокой долей продаж электромобилей в 2025 году.

Сообщество
# автомобили
# Инфографики
# Китай
# Норвегия
# рейтинг
# технологии
# электромобили
Жители каких стран чаще покупают электромобили / © Statista
Жители каких стран чаще покупают электромобили / © Statista

Во всех восьми странах доля продаж электромобилей значительно выросла по сравнению с 2020 годом. В Норвегии практически все автомобили (97%), которые выбирали потребители в 2025 году, были либо с электродвигателем, либо гибридами. 

Значительный рост в развитии электрического транспорта зафиксировали в Непале. Теперь там на электромобили приходится 68% продаж. Близкий результат показал Сингапур, замыкающий тройку, — 63%.

Далее в рейтинге оказались Исландия (62%) и Китай (53%). В 2020 году в Китае электромобили составляли около 6% от всех проданных автомобилей, а в 2025 году на них приходится более половины всех проданных автомобилей. 

При этом в 2025 году рост рынка китайских электромобилей замедлился. Однако остается мировым лидером по продажам электромобилей. Около шести из десяти электромобилей, проданных по всему миру, были куплены именно в Китае.

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Клим Клим
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