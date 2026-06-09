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Какие компании доминируют на рынке смартфонов в 2026 году
Смартфоны стали неотъемлемой частью повседневной жизни человека. На инфографике показано, пользователи каких смартфонов чаще всего выходят в интернет.
Компания StatCounter проанализировала, пользователи каких устройств в мае 2026 года чаще всего выходили в интернет. Этот показатель косвенно указывает на то, какие компании контролируют мировой рынок смартфонов в 2026 году.
Первое место в рейтинге заняли устройства Apple. Но долю компании в мае пришлось 31,95% интернет-сессий.
На втором месте оказался Samsung с долей 18,84%. Таким образом, по этому показателю компания отстает от своего главного конкурента почти в два раза.
Однако Apple и Samsung значительно обгоняют других производителей гаджетов. Среди китайских компаний лидером стал Xiaomi c долей 8,8%. Также в число лидеров вошли Vivo и Oppo — по 5,6%.
Важно учитывать, что StatCounter измеряет не продажи устройств, а интернет-трафик. Пользователи iPhone в среднем активнее пользуются интернетом. Таким образом, на устройства Apple приходится больше браузерных сессий.
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