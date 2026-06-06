  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
6 июня, 11:02
Рейтинг: +228
Посты: 819

Компания случайно за один месяц потратила полмиллиарда долларов на Claude AI 

Расходы бизнеса на искусственный интеллект иногда выходят за рамки запланированного бюджета. Например, некая компания случайно потратила 500 миллионов долларов на Claude AI за один месяц.

Сообщество
# бизнес
# искусственный интеллект
# нейросети
# США
# технологии
© Canadian Press / Rex / Shutterstock
© Canadian Press / Rex / Shutterstock

По данным Axios, на лицензии сотрудников не установили ограничения на использование. Что за компания в материале не уточняется, однако пользователи интернета и СМИ предположили, что это могла быть Amazon.

Сотрудники корпорации активно использовали ИИ-токены ради выполнения внутренних показателей. По данным Financial Times, Amazon в итоге отказалась от внутреннего рейтинга использования ИИ. 

Схожие ситуации происходят и с другими компаниями. Например, клиент Google Cloud получил счет на 18 тысяч долларов, хотя установленный бюджет был во много раз меньше. Создатель проекта OpenClaw, в свою очередь, потратил за месяц 1,3 миллиона долларов на токены API OpenAI.

Как отмечает Axios, американские корпорации начинают сомневаться в целесообразности больших трат на искусственный интеллект. Компании активно внедряли ИИ, однако расходы не всегда приводят к заметным результатам. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Беседа
06 Июн
Бесплатно
Сон за пределами Земли: что снится космонавтам
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
06 Июн
Бесплатно
Дизайн еды будущего
ВДНХ
Москва
Беседа
06 Июн
Бесплатно
Факты и ИИллюзии: можно ли доверять нейросетям в вопросах медицины
ВДНХ
Москва
Мастер-класс
07 Июн
Бесплатно
Транспорт как искусство: от линии до концепта
ВДНХ
Москва
Лекция
07 Июн
Бесплатно
Оптика. Игра света: от зеркала до фотоаппарата
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Июн
Бесплатно
Вторая жизнь. Полет нормальный
ВДНХ
Москва
Лекция
07 Июн
Бесплатно
Мозг: любопытство, творчество, радость
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
08 Июн
Бесплатно
Специфика современных запросов в цифровой среде
ВДНХ
Москва
Лекция
08 Июн
Бесплатно
Молодежь в цифровой среде: как соцсети меняют восприятие, поведение и ценности
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
5 июня, 14:32
Илья Гриднев

Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении

Астрономы провели длительную радиодиагностику межзвездного объекта 3I/ATLAS и не нашли признаков искусственных технологий. Наблюдение окончательно подтвердило естественную природу ледяного тела, хотя ученые изначально не ожидали сенсации.

Астрономия
# DESI
# кометы
# межзвездная комета
# поиск внеземной жизни
5 июня, 19:07
Редакция Naked Science

Российские космонавты начали ликвидацию утечки в переходной камере на МКС

Согласно официальному комментарию «Роскосмоса» и NASA, безопасности экипажа ничего не угрожает. Ликвидация утечки продолжается, ее результаты станут ясны позднее.

Космонавтика
# космонавтика
# МКС
# Роскосмос
5 июня, 14:38
Татьяна Зайцева

Итальянские подростки нашли под школьным спортзалом древнеримскую виллу

На протяжении многих лет ученики старшей школы в Риме, расположенной всего в нескольких шагах от Колизея, рассказывали истории о таинственных коридорах и комнатах, скрытых под полом спортзала. Недавно выяснилось, что эти слухи не лишены оснований: археологи установили, что под спортзалом находится богатый древнеримский дом II века нашей эры.

Археология
# археологические раскопки
# археология
# Древний Рим
# история
31 мая, 11:48
Игорь Байдов

Во всем мире любить стали меньше

Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.

Психология
# индивидуализм
# любовь
# мировоззрение
# общество
# чувства
# эгоизм
5 июня, 14:32
Илья Гриднев

Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении

Астрономы провели длительную радиодиагностику межзвездного объекта 3I/ATLAS и не нашли признаков искусственных технологий. Наблюдение окончательно подтвердило естественную природу ледяного тела, хотя ученые изначально не ожидали сенсации.

Астрономия
# DESI
# кометы
# межзвездная комета
# поиск внеземной жизни
1 июня, 08:40
Любовь С.

Спутники Юпитера и Урана указали на «потерянную» планету

Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.

Астрономия
# планеты
# Солнечная система
# спутники Урана
# спутники Юпитера
# уран
# Юпитер
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Российские космонавты начали ликвидацию утечки в переходной камере на МКС

    5 июня, 19:07

  2. Ученые сравнили разные сетки для моделирования волновых полей в конструкциях цилиндрической формы

    5 июня, 17:59

  3. Атмосферу в инклюзивных классах связали с самооценкой учеников

    5 июня, 17:08

  4. Нейробиологи научились «выключать» пусковой механизм тревожности в мозге

    5 июня, 16:19
Выбор редакции

Татуированные кочевники: как в России спасают редких соколов-бало́банов

5 июня, 11:32

Последние комментарии

Роман Мартынюк
8 минут назад
Смысл графики понятен, но нарисовано интересно. С первого взгляда кажется что США всегда был впереди СССР, даже когда запустили 18 против 108 наших. А

От СССР к SpaceX: инфографика гонки космических запусков за 68 лет

Сергей Антонов
17 минут назад
Где вы видели разведчика, который выйдя на разведку будет кричать своим о состоянии противника?

Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении

Гликерия Сиропова
21 минута назад
А что за звезды на крыле фюзеляже нанесены? Это чьи символы опознавания?

Представлен первый в мире двухместный истребитель Gripen F, способный управлять роем беспилотников

Гликерия Сиропова
48 минут назад
Александр, гриппен или затея? Если первый - то таки да. Так себе. Правда от него требуется только уметь летать. Если второе- таки нет. Проблема РЭБ

Представлен первый в мире двухместный истребитель Gripen F, способный управлять роем беспилотников

Гликерия Сиропова
1 час назад
Андрей, сети заграждения в реле ведь не столько сбивали еропланы (хоть и могли), сколько запрещали им там пролетать. Те - резко ограничивали

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Гликерия Сиропова
1 час назад
Александр, Аэростат заграждения имеет одну очень приятную особенность. Он ОГРАНИЧИВАЕТ количество коридоров по которым может пройти дрон или

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Гликерия Сиропова
1 час назад
Александр, Попубликациям, евреи таки их пользуют вовсю. Причем с очень неплохим эффектом. Пошто у нас не применяют - хз.

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Гликерия Сиропова
1 час назад
Александр, детонатор боевой части перед и во время выстрела ВСЕГДА не активен. Он взводится только ПОСЛЕ выстрела, с запуском встроенного таймера.

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Black Reader
1 час назад
Иван, т. е. двухместный Су-57 5 поколения пока проходит лишь испытания, а этот 4 поколения уже "выкатили из ангара"! Что ж, явный прогресс, по сравнению с

Представлен первый в мире двухместный истребитель Gripen F, способный управлять роем беспилотников

Гликерия Сиропова
1 час назад
Александр, Уголь - не прозрачный. Он таки по факту - очень неплохо проводит, а значит - отражающий.

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Гликерия Сиропова
1 час назад
Александр, Дистанционный подрыв подразумевает что оф снаряд имитирует шрапнель. Посему, если вдруг паче чаяния у нашей мза появится такая

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Black Reader
1 час назад
ром, копайте схрон, куда будут сало с горилкой носить.)))

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Анри Коммерческий Фотограф...
1 час назад
Учёные уверены, что искусственный объект обязательно должен иметь радиопередатчик а если нет, то это не искусственный объект. Я, конечно не учёный,

Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении

Гликерия Сиропова
1 час назад
Александр, Насчет пушек. Не дистанционный подрыв, а программируемый. Перед выстрелом. У нас нет соответствующих приблуд на пушках, даже если к

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Гликерия Сиропова
2 часа назад
Александр, Таки - именно радиопоозрачные. Радиопоглощающими с немалой натяжкой могут быть родственники угля, но только если он будет в виде

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Гликерия Сиропова
2 часа назад
Насчет цены. Помнится заявлялась экспортная, цена на калибр - в районе миллиона баксов. Насчет всякой мелочи типа шахедов... Если посмотреть цены

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Yury bse
2 часа назад
Иван, как только кончились аргументы — сразу начали прыгать с темы на тему. Я с самого начала про количество самолётов говорил и что их может быть

Лидеры военных бюджетов 2025: кто потратил больше всех и как изменился рейтинг

Корбэн Даллас
2 часа назад
Короче,самки скоро будут не нужны

Полигамные птицы оказались более склонными к мастурбации по сравнению с моногамными

Продавец Дождя
2 часа назад
Aleskender, За долго это когда, когда черное море выкопали 🤣🤣🤣 Советы тебя ишака жить научили

Как сказать «деньги» на разных европейских языках 

Андрей Цветков
3 часа назад
Странно, что Россия с квашеной капустой и кефиром и всей своей кисломолочкой после Турции и Болгарии.

Рейтинг стран-лидеров по потреблению ферментированных продуктов на душу населения в день

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно