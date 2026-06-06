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Компания случайно за один месяц потратила полмиллиарда долларов на Claude AI

Расходы бизнеса на искусственный интеллект иногда выходят за рамки запланированного бюджета. Например, некая компания случайно потратила 500 миллионов долларов на Claude AI за один месяц.

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По данным Axios, на лицензии сотрудников не установили ограничения на использование. Что за компания в материале не уточняется, однако пользователи интернета и СМИ предположили, что это могла быть Amazon.

Сотрудники корпорации активно использовали ИИ-токены ради выполнения внутренних показателей. По данным Financial Times, Amazon в итоге отказалась от внутреннего рейтинга использования ИИ.

Схожие ситуации происходят и с другими компаниями. Например, клиент Google Cloud получил счет на 18 тысяч долларов, хотя установленный бюджет был во много раз меньше. Создатель проекта OpenClaw, в свою очередь, потратил за месяц 1,3 миллиона долларов на токены API OpenAI.

Как отмечает Axios, американские корпорации начинают сомневаться в целесообразности больших трат на искусственный интеллект. Компании активно внедряли ИИ, однако расходы не всегда приводят к заметным результатам.