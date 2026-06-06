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Компания случайно за один месяц потратила полмиллиарда долларов на Claude AI
Расходы бизнеса на искусственный интеллект иногда выходят за рамки запланированного бюджета. Например, некая компания случайно потратила 500 миллионов долларов на Claude AI за один месяц.
По данным Axios, на лицензии сотрудников не установили ограничения на использование. Что за компания в материале не уточняется, однако пользователи интернета и СМИ предположили, что это могла быть Amazon.
Сотрудники корпорации активно использовали ИИ-токены ради выполнения внутренних показателей. По данным Financial Times, Amazon в итоге отказалась от внутреннего рейтинга использования ИИ.
Схожие ситуации происходят и с другими компаниями. Например, клиент Google Cloud получил счет на 18 тысяч долларов, хотя установленный бюджет был во много раз меньше. Создатель проекта OpenClaw, в свою очередь, потратил за месяц 1,3 миллиона долларов на токены API OpenAI.
Как отмечает Axios, американские корпорации начинают сомневаться в целесообразности больших трат на искусственный интеллект. Компании активно внедряли ИИ, однако расходы не всегда приводят к заметным результатам.
Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении
Астрономы провели длительную радиодиагностику межзвездного объекта 3I/ATLAS и не нашли признаков искусственных технологий. Наблюдение окончательно подтвердило естественную природу ледяного тела, хотя ученые изначально не ожидали сенсации.
Согласно официальному комментарию «Роскосмоса» и NASA, безопасности экипажа ничего не угрожает. Ликвидация утечки продолжается, ее результаты станут ясны позднее.
На протяжении многих лет ученики старшей школы в Риме, расположенной всего в нескольких шагах от Колизея, рассказывали истории о таинственных коридорах и комнатах, скрытых под полом спортзала. Недавно выяснилось, что эти слухи не лишены оснований: археологи установили, что под спортзалом находится богатый древнеримский дом II века нашей эры.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении
Астрономы провели длительную радиодиагностику межзвездного объекта 3I/ATLAS и не нашли признаков искусственных технологий. Наблюдение окончательно подтвердило естественную природу ледяного тела, хотя ученые изначально не ожидали сенсации.
Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
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13 Июля, 2016
Как это работает: космические ракеты
17 Сентября, 2015
Забытые виды спорта
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