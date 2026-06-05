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Над Зоной 51 засняли неизвестный объект. Его форма близка к облику американского истребителя шестого поколения
В Сети появилось тепловизионное изображение неизвестного летательного аппарата, который, как утверждается, был заснят ночью над секретным испытательным полигоном Грум-Лейк, более известным как Зона 51.
Несмотря на низкое качество снимка, обусловленное особенностями использованного тепловизора, различимые контуры аппарата удивительно хорошо совпадают с теми представлениями, которые существуют сегодня о перспективном американском истребителе шестого поколения F-47.
Если это действительно так, на снимке может быть запечатлен один из экспериментальных самолетов-прототипов (X-plane), созданных в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) еще до того, как контракт на разработку серийного самолета был передан компании Boeing. Однако пока это лишь предположение, не имеющее официального подтверждения.
Изображение впервые опубликовали 3 июня на канале Project Fear. Авторы представили его как тизер к более подробному видео, которое должно выйти позже, сопроводив публикацию подписью: «Летательный аппарат, которого публика еще никогда не видела».
Следует сразу отметить: никаких официальных подтверждений подлинности снимка не существует. Военно-воздушные силы США отказались комментировать изображение и не подтвердили его достоверность.
Сразу после появления снимка в авиационном сообществе начались обсуждения его возможной связи с программой NGAD, в рамках которой создается перспективный истребитель шестого поколения F-47.
По имеющимся данным, на изображении можно различить весьма необычную аэродинамическую компоновку: расположенное в задней части крыла лямбда-образной формы; заметно опущенные законцовки крыла; крупные передние горизонтальные поверхности (канарды); широкий носовой отсек характерной двухстреловидной формы; вероятное отсутствие традиционного хвостового оперения.
Особенно интересны большие передние рули-канарды. Именно они являются одной из наиболее заметных особенностей официальных изображений F-47, опубликованных ВВС США.
Однако на сегодняшний день считается, что первый полноценный экземпляр F-47 еще не поднимался в воздух. Его сборка ведется на предприятии Boeing в Сент-Луисе, а первый полет ожидается примерно в 2028 году.
Пока невозможно достоверно утверждать, что именно запечатлено на опубликованном тепловизионном снимке. Это может быть один из демонстраторов программы NGAD, другой секретный экспериментальный аппарат или даже нечто совершенно иное.
Однако сама конфигурация объекта — крупные канарды, бесхвостая схема, необычная форма крыла и общие пропорции — действительно напоминает многие концепты, которые специалисты связывают с будущим американской боевой авиации шестого поколения.
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