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Бразилия запустила первый в мире двигатель для выработки электроэнергии на этаноле

В Бразилии представлен проект, который его создатели называют первым в мире двигателем, предназначенным для крупномасштабной генерации электроэнергии почти исключительно на этаноле. Разработка может открыть новое направление использования одного из самых распространенных биотоплив страны — не только в транспорте, но и в энергетике.

Одно из крупнейших в мире предприятий по производству этанола / © Wärtsilä Corporation

Важный этап проекта был достигнут на теплоэлектростанции Suape II в штате Пернамбуку, где энергетическая компания Suape Energia совместно с финской технологической корпорацией Wärtsilä завершила монтаж и настройку оборудования в рамках Ethanol Project. Теперь система готовится к испытаниям в реальных эксплуатационных условиях.

Цель проекта — доказать, что этанол способен стать полноценным топливом для управляемой генерации электроэнергии и одновременно способствовать сокращению выбросов углерода в энергетическом секторе.

Хотя этанол уже несколько десятилетий широко используется в автомобилях и грузовом транспорте, особенно в Бразилии, его применение в качестве основного топлива для электростанций до сих пор оставалось крайне редким явлением. Разработчики считают, что ситуация может измениться, если новая технология подтвердит свою техническую и экономическую эффективность.

По данным Suape Energia и Wärtsilä, проект основан на модифицированном двигателе Wärtsilä 32M, который способен работать на этаноле, производимом преимущественно из бразильского сахарного тростника.

В течение ближайших нескольких лет планируется провести тысячи часов испытаний, собирая данные о надежности установки, ее производительности, уровне выбросов и экономической эффективности.

Бразилия обладает уникальными преимуществами для реализации такого проекта. Страна является крупнейшим в мире производителем и потребителем этанола из сахарного тростника и на протяжении десятилетий развивала инфраструктуру для его производства, хранения и транспортировки. Однако почти весь объем топлива традиционно использовался в транспортной отрасли.

Разработчики рассчитывают доказать, что этанол может стать источником так называемой диспетчеризуемой генерации — электроэнергии, которую можно производить по требованию энергосистемы в нужный момент. Это особенно актуально в эпоху активного развития солнечной и ветровой энергетики, выработка которых зависит от погодных условий.

Теперь проект вступает в наиболее важную стадию — проверку технологии за пределами лаборатории.

По словам представителей Suape Energia, дальнейшая работа будет сосредоточена на трех основных задачах: подтверждении эффективности выработки электроэнергии, оценке экономической целесообразности технологии, определении перспектив ее широкого внедрения в будущих энергосистемах.

Участники отрасли также видят в проекте дополнительные возможности для аграрного сектора страны. Если производство электроэнергии на этаноле окажется коммерчески успешным, это создаст новый рынок сбыта для сахарного тростника — одной из важнейших сельскохозяйственных культур Бразилии, а также повысит энергетическую независимость государства.