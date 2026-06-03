  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
3 июня, 07:43
Рейтинг: +361
Посты: 1016

Бразилия запустила первый в мире двигатель для выработки электроэнергии на этаноле

В Бразилии представлен проект, который его создатели называют первым в мире двигателем, предназначенным для крупномасштабной генерации электроэнергии почти исключительно на этаноле. Разработка может открыть новое направление использования одного из самых распространенных биотоплив страны — не только в транспорте, но и в энергетике.

Сообщество
# Бразилия
# технологии
# химия
# энергия
# эталон
Одно из крупнейших в мире предприятий по производству этанола / © Wärtsilä Corporation
Одно из крупнейших в мире предприятий по производству этанола / © Wärtsilä Corporation

Важный этап проекта был достигнут на теплоэлектростанции Suape II в штате Пернамбуку, где энергетическая компания Suape Energia совместно с финской технологической корпорацией Wärtsilä завершила монтаж и настройку оборудования в рамках Ethanol Project. Теперь система готовится к испытаниям в реальных эксплуатационных условиях.

Цель проекта — доказать, что этанол способен стать полноценным топливом для управляемой генерации электроэнергии и одновременно способствовать сокращению выбросов углерода в энергетическом секторе.

Хотя этанол уже несколько десятилетий широко используется в автомобилях и грузовом транспорте, особенно в Бразилии, его применение в качестве основного топлива для электростанций до сих пор оставалось крайне редким явлением. Разработчики считают, что ситуация может измениться, если новая технология подтвердит свою техническую и экономическую эффективность.

По данным Suape Energia и Wärtsilä, проект основан на модифицированном двигателе Wärtsilä 32M, который способен работать на этаноле, производимом преимущественно из бразильского сахарного тростника.

В течение ближайших нескольких лет планируется провести тысячи часов испытаний, собирая данные о надежности установки, ее производительности, уровне выбросов и экономической эффективности.

Бразилия обладает уникальными преимуществами для реализации такого проекта. Страна является крупнейшим в мире производителем и потребителем этанола из сахарного тростника и на протяжении десятилетий развивала инфраструктуру для его производства, хранения и транспортировки. Однако почти весь объем топлива традиционно использовался в транспортной отрасли.

Разработчики рассчитывают доказать, что этанол может стать источником так называемой диспетчеризуемой генерации — электроэнергии, которую можно производить по требованию энергосистемы в нужный момент. Это особенно актуально в эпоху активного развития солнечной и ветровой энергетики, выработка которых зависит от погодных условий.

Теперь проект вступает в наиболее важную стадию — проверку технологии за пределами лаборатории.

По словам представителей Suape Energia, дальнейшая работа будет сосредоточена на трех основных задачах: подтверждении эффективности выработки электроэнергии, оценке экономической целесообразности технологии, определении перспектив ее широкого внедрения в будущих энергосистемах.

Участники отрасли также видят в проекте дополнительные возможности для аграрного сектора страны. Если производство электроэнергии на этаноле окажется коммерчески успешным, это создаст новый рынок сбыта для сахарного тростника — одной из важнейших сельскохозяйственных культур Бразилии, а также повысит энергетическую независимость государства.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Июн
Бесплатно
Минералогическое путешествие к Белому морю
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
03 Июн
Бесплатно
Компьютерные игры: технический и культурный феномен
Политехнический музей
Москва
Лекция
04 Июн
500
Кто должен писать этику для ИИ?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
04 Июн
Бесплатно
Барьеры межпланетных перелетов
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
04 Июн
Бесплатно
Верные помощники зоопарка
Московский зоопарк
Москва
Лекция
04 Июн
Бесплатно
Подводные имитации космических миссий: от психофизиологии до технологий жизнеобеспечения
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Июн
Бесплатно
Почему мороженое кажется вкуснее: нейробиология удовольствия и иллюзии вкуса
ВДНХ
Москва
Беседа
05 Июн
Бесплатно
Как дожить до ста
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Июн
1000
Остеология. Методы обработки, техника безопасности, создание композиций
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 июня, 17:14
РТУ МИРЭА

Новый алгоритм за секунду нашел ошибки и перекосы в учебных планах

Ученые РТУ МИРЭА и Сибирского федерального университета создали программный комплекс, который анализирует учебные планы вузов быстрее секунды и находит в них слабые места. Большинство учебных планов содержат скрытые противоречия, дублирования и неочевидные перекосы в подготовке специалистов. Это важно, потому что от качества учебного плана напрямую зависит, какие реальные навыки получат студенты и насколько они будут востребованы работодателями.

РТУ МИРЭА
# алгоритмы
# образование
# образовательная программа
# программа
# технологии
1 июня, 08:40
Любовь С.

Спутники Юпитера и Урана указали на «потерянную» планету

Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.

Астрономия
# планеты
# Солнечная система
# спутники Урана
# спутники Юпитера
# уран
# Юпитер
2 июня, 09:52
Александр Березин

Сверхмассивные черные дыры назвали крупнейшим производителем планет во Вселенной

В популярной литературе сверхмассивные черные дыры чаще всего представляют как разрушители звезд и планет. Авторы новой работы попробовали рассчитать, что на самом деле происходит в окрестностях таких объектов и пришли к противоположному выводу.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# сверхмассивные черные дыры
# Черные дыры
27 мая, 17:06
Александр Березин

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

Космонавтика
# SpaceX
# Starlink
# космос
# США
31 мая, 11:48
Игорь Байдов

Во всем мире любить стали меньше

Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.

Психология
# индивидуализм
# любовь
# мировоззрение
# общество
# чувства
# эгоизм
27 мая, 11:44
Лена

В китайской гробнице нашли древнейшее свидетельство применения анестезии при операциях

Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.

Археология
# гробница
# династия Мин
# китай
# медицина
# хирургия
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Новый алгоритм за секунду нашел ошибки и перекосы в учебных планах

    2 июня, 17:14

  2. Российские исследователи нашли сюжет, объединяющий иудаизм, христианство и ислам

    2 июня, 14:50

  3. Прочтение старых плейлистов вызвало ностальгию даже без музыки 

    2 июня, 13:53

  4. Археологи нашли первое свидетельство насилия над женщиной у лангобардов 

    2 июня, 11:01
Выбор редакции

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

25 мая, 10:21

Последние комментарии

Dmitri
37 минут назад
евгений, да, точно. А мне кажется. ещё, что Будапешт похож на пуделя, Осло на льва Банифация из мультика, Братислава на старушку, Хельсинки на

Европейские города, ранжированные по размеру

Андрей Неверкович
52 минуты назад
Удивительно страну которая придумала алфавит не включили в список

Инфографика: раскладка клавиатуры в европейских странах

Никита Никитос
2 часа назад
Женщины хоть и сиськами но такие мерзкие существа 🤦🏻‍♂️вся грязь у них!!!

Менструальную кровь проверили на способность восстанавливать кожу 

Никита Никитос
2 часа назад
Так почему самую большую рану у женщин не затягивает🤣🤣🤣🤣 Затычками баб нужно учить пользоваться 🤣🤣🤣🤣

Менструальную кровь проверили на способность восстанавливать кожу 

Владимир Соколов
3 часа назад
Александр, так мне не хватает и своих знаний, я востоковед-китаист по диплому

Гибель «Москвы»: это был не «Нептун». Что на самом деле погубило флагман Черноморского флота? 

Джон Смит
3 часа назад
Van, Да, пообещать и распилить бабло - в этом они мастера...))

Northrop Grumman испытает космические перехватчики для системы «Золотой купол» уже в 2027 году

Николай Цыгикало
4 часа назад
Иван, ведро с гайками популярная страшилка, не имеющая оснований в действительности. Это как глушение GPS врага микроволновыми печками — было очень

Northrop Grumman испытает космические перехватчики для системы «Золотой купол» уже в 2027 году

евгений Русский
4 часа назад
Москва по форме на клеща похожа. Я не на что не намекаю. Просто говорю на клеща похожа. Берлин к примеру на медвежью морду ( Бер - по немецки медведь).

Европейские города, ранжированные по размеру

Иван Колупаев
5 часов назад
Александр, и чьи же спутники они будут уничтожать втихую если США обладают самой многочисленной орбитальной группировкой которой никакие

Northrop Grumman испытает космические перехватчики для системы «Золотой купол» уже в 2027 году

Иван Колупаев
5 часов назад
Николай, а как же знаменитое ведро с гайками или даже ядрен-батон на орбите? ) Похоже России придется наращивать атмосферные и подводные средства

Northrop Grumman испытает космические перехватчики для системы «Золотой купол» уже в 2027 году

таоатата аььаьаь
5 часов назад
Станислав, Чем в это плане лучше РФ, Китай да и почти в принципе любая страна мира на данный момент? Если ты хочешь чтобы что-то находилось в руках

Рейтинг стран, контролирующих мировую торговлю: топ-10 крупнейших импортеров и экспортеров мира

Александр Смирнов
5 часов назад
2275732986, вы не правы. Soldi употребляется в разговорном языке, denaro в официальных, формальных документах, на удивление, у них почти в каждом регионе есть

Как сказать «деньги» на разных европейских языках 

Riga Style
6 часов назад
А я думал как всегда рекордсмен по дизлайкам 😂😂😂

Инфографика: страны-лидеры по площади коралловых рифов

Алексей Козлов
7 часов назад
Александр, МБР проектировали когда спутников наведения ещё не было)) историю почитайте разработок таких ракет

Northrop Grumman испытает космические перехватчики для системы «Золотой купол» уже в 2027 году

Иван Иванов
8 часов назад
Там же база с 2015, Рогозин не даст соврать

Появились первые подробности о российской миссии «Луна-31»  

Юрий Багов
8 часов назад
Alexander, каким украинским сценарием? Когда Армении хотя бы угрожали СВО за вступление в ЕС и сотрудничество с НАТО?

Первый после войны за Карабах: какую технику показали на параде в Армении

Сергей Кузнецов
9 часов назад
Дмитрий, какое 4 место, пропаганды плешивого фашиста насмотрелись, экономика Африки, страна третьего мира, среди стран СНГ последнее место, даже

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

liza lacey
9 часов назад
Я лично не знаком с доктором Обоите, но слышал много отзывов о его добрых делах. Я связался с ним после того, как мне поставили диагноз ВИЧ, и после

Биоинформатика: как ИИ помогает людям лечить болезни

liza lacey
9 часов назад
Я лично не знаком с доктором Обоите, но слышал много отзывов о его добрых делах. Я связался с ним после того, как мне поставили диагноз ВИЧ, и после

Биоинформатика: как ИИ помогает людям лечить болезни

Иван Колупаев
10 часов назад
Кругом одни тридварасы опять косметичку сперли (с) неизвестный римский легионер

Древнеегипетский флакон с подводкой для глаз заставил пересмотреть представления о внешности римских легионеров

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно