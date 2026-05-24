Топ-5 самых больших известных астероидов

Крупнейший известный астероид — Веста — имеет диаметр около 525 километров. После Весты размеры крупнейших астероидов уменьшаются постепенно: Паллада, Гигея, Интерамния и Европа имеют диаметр примерно от 315 до 512 километров.

Крупнейший известный астероид — Веста / © NASA / JPL / MPS / DLR / IDA / Björn Jónsson

Часто упоминаемый как «самый большой астероид» Церера диаметром 940 километров был переклассифицирован в карликовую планету в 2006 году и больше не считается астероидом ни NASA, ни Международным астрономическим союзом (МАС). На официальных страницах NASA именно Веста прямо названа «крупнейшим астероидом».

Большая часть современных знаний о пяти крупнейших астероидах получена благодаря космическому аппарату NASA — Dawn, а также серии наблюдений Очень Большого Телескопа (VLT).

Астероиды — это каменные и металлические тела, оставшиеся со времен формирования Солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад.

Подавляющее большинство из них обращается вокруг Солнца в поясе астероидов — между орбитами Марса и Юпитера, простирающейся примерно от 2,2 до 3,2 астрономической единицы от Солнца (одна астрономическая единица — расстояние между Землей и Солнцем, около 150 миллионов километров). Сегодня каталогизировано более миллиона объектов пояса астероидов.

Несмотря на популярный образ плотного поля хаотично вращающихся камней, среднее расстояние между астероидами составляет около 960 тысяч километров. Космические аппараты NASA регулярно пересекают пояс без каких-либо происшествий.

Общая масса всех астероидов составляет лишь около 3% массы Луны. При этом большая часть этой массы сосредоточена в нескольких крупнейших объектах — именно поэтому они вызывают столь большой научный интерес.

1. Веста

Веста имеет средний диаметр 525 километров и является самым массивным объектом пояса астероидов, который все еще официально считается астероидом. На нее приходится около 9% всей массы пояса. Немецкий астроном Генрих Вильгельм Ольберс открыл Весту 29 марта 1807 года. Она стала четвертым открытым астероидом после Цереры, Паллады и Юноны.

Веста — единственный астероид, который при хороших условиях можно увидеть невооруженным глазом.

Веста имеет железо-никелевое ядро, каменную мантию и базальтовую кору. Поэтому планетологи часто называют ее протопланетой — строительным блоком, оставшимся со времен формирования планет земной группы. Самая заметная деталь поверхности — ударный бассейн Реясильвия на южном полюсе диаметром 505 километров, почти равным диаметру самой Весты.

Центральная гора внутри бассейна поднимается на 19–22 километра и считается одной из самых высоких гор Солнечной системы, уступая только Олимпу на Марсе. Удар, создавший Реясильвию около миллиарда лет назад, выбросил в космос примерно 1% объема Весты. Из этих обломков образовалось семейство астероидов Весты и множество метеоритов, регулярно падающих на Землю. Около 6% всех найденных на Земле метеоритов происходят именно с Весты.

2. Паллада

Диаметр Паллады составляет около 512 километров, а ее масса — примерно 7% массы всего пояса астероидов.

Ольберс открыл ее 28 марта 1802 года, разыскивая временно потерянную Цереру. Паллада стала вторым известным астероидом.

Главная особенность Паллады — ее орбита. Большинство астероидов движется примерно в плоскости планетных орбит, но орбита Паллады наклонена на 34,8°, почти как у Плутона. Из-за этого Паллада постоянно пересекает пояс астероидов под большим углом, что резко увеличивает скорость столкновений с другими телами.

Снимки VLT/SPHERE, опубликованные в 2020 году, показали поверхность, настолько покрытую кратерами, что исследователи прозвали Палладу «астероидом для гольфа». Астрономы обнаружили как минимум 36 кратеров диаметром более 30 километров. Считается, что Паллада — частично дифференцированная протопланета, состоящая главным образом из силикатных пород с небольшим количеством воды и железа.

3. Гигея

Средний диаметр Гигеи — около 433 километров. Сейчас она считается третьим по объему и массе астероидом. Но слово «сейчас» здесь важно: возможно, Гигея вскоре перестанет считаться астероидом.

Итальянский астроном Аннибале де Гаспарис открыл ее 12 апреля 1849 года.

Долгое время Гигею считали неровным обломком, пережившим гигантское столкновение около двух миллиардов лет назад, породившее семейство из примерно 7000 астероидов. Все изменилось в 2019 году, когда команда Пьера Вернаццы опубликовала снимки VLT/SPHERE, показавшие, что Гигея почти сферическая. Теперь считается, что после разрушительного удара обломки снова собрались под действием собственной гравитации, сформировав почти идеальный шар.

Поскольку Гигея обращается вокруг Солнца, не является спутником, и, вероятно, находится в гидростатическом равновесии, она соответствует всем критериям карликовой планеты по определению МАС.

Если переклассификация будет официально принята, Гигея станет самой маленькой карликовой планетой Солнечной системы и исчезнет из списка астероидов — как ранее Церера.

4. Интерамния

Интерамния диаметром около 332 километров — четвертый по величине астероид.

Ее открыл итальянский астроном Винченцо Черулли 2 октября 1910 года и назвал в честь древнего латинского названия города Терамо.

Интерамния — крупнейший представитель спектрального класса F: темных углеродистых астероидов. Долгое время это был один из наименее изученных крупных астероидов. Лишь наблюдения VLT/SPHERE в 2017–2019 годах позволили получить подробные изображения и точно определить форму: слегка сплюснутый эллипсоид, напоминающий Весту. Низкая плотность и признаки гидратированных минералов указывают, что Интерамния состоит из смеси льда и камня и по характеристикам близка к Церере и Гигее. В отличие от них, у Интерамнии нет собственного семейства астероидов, что говорит об отсутствии катастрофических столкновений как минимум последние три миллиарда лет.

5. Европа

Замыкает пятерку астероид Европа с эквивалентным диаметром около 315 километров.

Немецкий астроном Герман Гольдшмидт открыл Европу 4 февраля 1858 года.

Астероид назван в честь Европы из греческой мифологии и не имеет отношения к знаменитому спутнику Юпитера с тем же именем.

Европа — темный углеродистый астероид класса C с низким альбедо и плотностью около 1,5 грамма на кубический сантиметр.

Современные наблюдения с адаптивной оптикой уточнили ее размеры и массу, но ни спутников, ни пылевых колец вокруг Европы обнаружено не было.