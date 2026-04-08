Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Intel и компании Маска построят крупнейший завод специализированных чипов

Компания Intel стала участником инициативы стоимостью 25 миллиардов долларов, направленной на масштабирование производства чипов для искусственного интеллекта (ИИ) в США.

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (слева) и Илон Маск (справа) / © Intel / X

Новое партнерство объединит Intel с компаниями Маска — Tesla, SpaceX и xAI — для создания производственных мощностей нового поколения в Остине, штат Техас.

О сделке объявили в публикации на платформе X, принадлежащей Маску, где Intel обозначила свою роль в достижении производственных целей проекта. Это сотрудничество знаменует редкое сближение традиционного производителя полупроводников с вертикально интегрированной технологической экосистемой Маска.

Intel заявила, что внесет свой вклад в проект за счет компетенций в области проектирования, производства и упаковки микросхем, чтобы ускорить достижение целей TeraFab.

Предприятие будет расположено рядом со штаб-квартирой Tesla и будет функционировать как совместное предприятие Tesla и SpaceX, к которому теперь присоединилась и xAI. Завод рассчитан на выпуск чипов для широкого спектра задач — от автономного транспорта и гуманоидных роботов до космических центров обработки данных.

Проект TeraFab предусматривает интеграцию нескольких этапов производства в рамках одного предприятия, объединяя выпуск логических и запоминающих микросхем — подход, отличающийся от традиционной практики в полупроводниковой индустрии.