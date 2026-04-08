Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Первый инцидент с новейшим беспилотным «ведомым» США: YFQ-42A разбился в Калифорнии

Прототип дрона, созданный для программы беспилотного ведомого нового поколения, разбился вскоре после взлета в Калифорнии 6 апреля 2026 года, что привело к временной остановке испытаний на время расследования.

Беспилотники YFQ-42A / © General Atomics

Согласно заявлению оборонной компании General Atomics, авария произошла вскоре после взлета с принадлежащего компании аэродрома в калифорнийской пустыне. Речь идет об аэропорте Gray Butte недалеко от города Палмдейл — объекте, используемом фирмой для проведения летных испытаний.

Потерпевший крушение аппарат — YFQ-42A, прототип, разработанный в рамках программы ВВС США Collaborative Combat Aircraft. Этот беспилотник предназначен для работы в роли «верного ведомого» рядом с пилотируемыми истребителями.

В ответ на происшествие General Atomics объявила о приостановке всех летных испытаний YFQ-42A. Подчеркивается, что мера носит временный характер и принята «из соображений максимальной осторожности».

Компания сообщила, что испытания «возобновятся, когда это будет признано целесообразным» после дополнительного анализа. На данный момент причины крушения остаются неизвестными.

Компания отметила, что разбившийся аппарат был одним из нескольких YFQ-42A, максимально приближенных к серийному образцу и используемых для испытаний. Эти дроны входят в растущий парк прототипов, которые регулярно выполняют полеты в рамках программы разработки.

YFQ-42A является частью более широкой инициативы ВВС США по созданию автономных беспилотников, способных действовать совместно с истребителями. Предполагается, что такие системы смогут увеличивать дальность операций, нести датчики или вооружение и снижать риски для пилотов.