Игроки Pokemon Go непреднамеренно обучили роботов-доставщиков
Почти десять лет назад Pokemon Go превратил реальный мир в цифровую охоту за виртуальными существами. Как оказалось, ловля цифровых существ теперь помогает службам доставки быстрее находить заказчиков.
Приложение дополненной реальности для смартфонов заставляло сотни миллионов игроков бродить по паркам, парковкам и слабо освещенным переулкам. Они вглядывались в экраны своих гаджетов, пытаясь найти покемонов, которых приложение накладывало на реальный мир.
В марте Niantic Spatial — подразделение команды, стоящей за Pokemon Go, — объявило о партнерстве с компанией Coco Robotics. Эта компания производит роботов для доставки еды и продуктов на короткие расстояния.
Для перемещения по тротуарам курьеры-роботы будут использовать Visual Positioning System (VPS) от Niantic. Утверждается, что этот навигационный инструмент может определять местоположение с точностью до нескольких сантиметров, анализируя окружающие здания и ориентиры.
Niantic обучила модель VPS на более чем 30 миллиардах изображений, которые сделали пользователи Pokemon Go. По словам разработчиков, это поможет роботам перемещаться в местах, где GPS работает недостаточно точно.
Система определяет местоположение на основе окружающей среды. По этой причине игра стала полезным источником данных. Игроки физически посещали определенные места и направляли телефоны под разными углами. Эта работа по картографированию стала еще эффективнее, когда в приложении появилась функция «Полевые исследования». Она мотивировала игроков фиксировать реальные памятники и ориентиры с помощью камеры в обмен на внутриигровые награды.
Вне зависимости от желания игроков, они помогли в создании 3D-модели реального мира, которую в итоге будет использовать модель Niantic. С помощью игроков компания собирала изображения одних и тех же мест. Пользователи фиксировали одни и те же объекты при разных погодных условиях, освещении и ракурсах. Так игроки собрали для компании достаточное количество исходных данных.
