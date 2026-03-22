Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
22 марта, 14:00
22 марта, 14:00
Рейтинг: +160
Посты: 584

Игроки Pokemon Go непреднамеренно обучили роботов-доставщиков

Почти десять лет назад Pokemon Go превратил реальный мир в цифровую охоту за виртуальными существами. Как оказалось, ловля цифровых существ теперь помогает службам доставки быстрее находить заказчиков.

Игроки в Анкоридже, Аляска, собрались на «покестопе» в парке / © Roger Lew, Wikipedia 
Приложение дополненной реальности для смартфонов заставляло сотни миллионов игроков бродить по паркам, парковкам и слабо освещенным переулкам. Они вглядывались в экраны своих гаджетов, пытаясь найти покемонов, которых приложение накладывало на реальный мир.

В марте Niantic Spatial — подразделение команды, стоящей за Pokemon Go, — объявило о партнерстве с компанией Coco Robotics. Эта компания производит роботов для доставки еды и продуктов на короткие расстояния.

Для перемещения по тротуарам курьеры-роботы будут использовать Visual Positioning System (VPS) от Niantic. Утверждается, что этот навигационный инструмент может определять местоположение с точностью до нескольких сантиметров, анализируя окружающие здания и ориентиры. 

Niantic обучила модель VPS на более чем 30 миллиардах изображений, которые сделали пользователи Pokemon Go. По словам разработчиков, это поможет роботам перемещаться в местах, где GPS работает недостаточно точно.

Система определяет местоположение на основе окружающей среды. По этой причине игра стала полезным источником данных. Игроки физически посещали определенные места и направляли телефоны под разными углами. Эта работа по картографированию стала еще эффективнее, когда в приложении появилась функция «Полевые исследования». Она мотивировала игроков фиксировать реальные памятники и ориентиры с помощью камеры в обмен на внутриигровые награды. 

Вне зависимости от желания игроков, они помогли в создании 3D-модели реального мира, которую в итоге будет использовать модель Niantic. С помощью игроков компания собирала изображения одних и тех же мест. Пользователи фиксировали одни и те же объекты при разных погодных условиях, освещении и ракурсах. Так игроки собрали для компании достаточное количество исходных данных.

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Мар
Бесплатно
Скрытые суперспособности человека: регенерация
ВДНХ
Москва
Лекция
23 Мар
800
Комбинаторика с нуля. Бином Ньютона и треугольник Паскаля
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Мар
Бесплатно
Физика: оптика
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
24 Мар
1000
Коллегия авгуров: гадания и политика
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Мар
500
Космическая погода и ее влияние на Землю
Московский Планетарий
Москва
Лекция
25 Мар
Бесплатно
Репробанк: как сохранить будущее
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
25 Мар
1500
Как и зачем изучать смерть
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
26 Мар
Бесплатно
История науки: новоевропейский взлет
ФизТех
Москва
Лекция
26 Мар
700
Пернатые интеллектуалы
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

21 марта, 19:13
Игорь Байдов

В Эквадоре нашли паука, который ради выживания притворяется жертвой «зомби-гриба»

Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.

Биология
# грибы
# паразитизм
# пауки
# членистоногие
20 марта, 14:49
МАИ

Профессор МАИ оценил перспективы авиации в ближайшие десятилетия

20 марта Московскому авиационному институту исполняется 96 лет. За эти годы университет прошел большой путь становления, и во многом его развитие определяли люди, посвятившие себя науке и подготовке инженерных кадров. Один из таких — выдающийся ученый, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор технических наук, профессор Борис Семенович Зечихин. Более 70 лет его жизнь неразрывно связана с кафедрой 310 «Электроэнергетические, электромеханические и биотехнические системы» и НИО-310 МАИ. Научная и педагогическая работа Бориса Семеновича получила широкое признание в России и за рубежом, а его вклад в развитие электромеханических специальностей и подготовку инженерных кадров оказал существенное влияние на отечественную авиационную и электротехническую промышленность.  Сегодня Борис Семенович продолжает свою работу, участвует в проектах по созданию электрических и гибридных силовых установок, передает опыт и знания молодым специалистам в рамках развития Передовой инженерной школы и всего МАИ в целом.

МАИ
# авиатехника
# авиация
# интервью
# история
# самолет
# технологии
20 марта, 13:03
СГМУ им. В.И. Разумовского

Стоматолог объяснила, чем опасен запущенный кариес

Кариес — распространенная стоматологическая проблема, которую многие люди склонны игнорировать, считая ее незначительной. Заведующая отделением терапевтической стоматологии №1 Консультативной стоматологической поликлиники СГМУ имени В.И. Разумовского Виктория Моргунова предупреждает: затягивание лечения может привести к серьезным последствиям для здоровья, личного комфорта и качества жизни. Запущенные стоматологические проблемы не ограничиваются локальными осложнениями — они способны спровоцировать системные заболевания и нарушить работу всего организма.

СГМУ им. В.И. Разумовского
# здоровье
# зубы
# Кариес
# стоматология
17 марта, 08:30
Максим Абдулаев

Палеонтологи описали первый достоверный случай укуса в шею крупного плезиозавра

Американские палеонтологи обнаружили зуб гигантской костистой рыбы ксифактина, застрявший в шейном позвонке четырехметрового плезиозавра. Находка стала первым прямым физическим доказательством атаки в горло крупной морской рептилии. Ученые установили, что нападение произошло не ради пропитания, а во время конкурентного конфликта двух высших хищников.

Палеонтология
# меловой период
# плезиозавр
# хищничество
17 марта, 15:15
Татьяна Зайцева

Археологи нашли 2000-летнюю свинцовую пулю для пращи с саркастическим посланием врагу

Археологическая находка, сделанная недалеко от озера Кинерет на территории современного Израиля, показала, что психологическая война на поле боя гораздо древнее, чем можно было бы подумать.

Археология
# археология Израиля
# Израиль
# история
# оружие
# раскопки
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
Последние новости:

  1. В Эквадоре нашли паука, который ради выживания притворяется жертвой «зомби-гриба»

    21 марта, 19:13

  2. Голожаберные моллюски использовали нанотехнологии для собственной окраски

    21 марта, 11:03

  3. SpaceX предложила вернуть американцев к Луне не на корабле «Орион»

    20 марта, 15:03

  4. Профессор МАИ оценил перспективы авиации в ближайшие десятилетия

    20 марта, 14:49
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Последние комментарии

Илья Гриднев
4 минуты назад
И конкретно еще раз по фразе: «Как не было и его "окончания"... Четвертичный период, в котором были серии оледенений, не окончился. Что же вы тогда

Древнее поселение в Чили оказалось на тысячи лет моложе, переписав историю заселения Америки

Илья Гриднев
5 минут назад
Когда в публикациях, в том числе в журналах Nature и Science, используется выражение end of the last ice age (конец последнего ледникового периода), под ним строго

Древнее поселение в Чили оказалось на тысячи лет моложе, переписав историю заселения Америки

Илья Гриднев
6 минут назад
А вот Ваш сарказм по поводу ледникового периода бьет совершенно мимо цели: Вы путаете геохронологическую шкалу (стратиграфию) со шкалами

Древнее поселение в Чили оказалось на тысячи лет моложе, переписав историю заселения Америки

Илья Гриднев
7 минут назад
Николай, спасибо за внимательное чтение и строгий подход к терминологии! Вы правы по двум пунктам: смешивать гипотезу и теорию в научно-популярном

Древнее поселение в Чили оказалось на тысячи лет моложе, переписав историю заселения Америки

Казбек Хамраев
21 минута назад
Хм, нацист тут только ты.

Инфографика: стоимость такси в крупных городах мира

Фартышев Владимир
27 минут назад
А где в рейтинге Дания с её (пока ещё) ледяным островком Гренландией?

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Антон Кучерук
1 час назад
Sam, у тебя наверное сравнение. Бюджет Аравии и бюджет Эфиопии это огромная разница

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Антон Кучерук
1 час назад
В Индии то много, но большая часть непригодная для питья

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Dmitriy
1 час назад
А есть график окупаемости в этой сфере?) какие прибыли от этих нейронок приносят компаниям?

Инфографика: какие страны наиболее активно развивают искусственный интеллект

Олег Валерьевич
1 час назад
Igor, здравствуйте. Могу дать пососать член. Мать свою берите с собой ей тоже дам в рот

Лук и стрелы «завоевали» западное побережье Северной Америки 1400 лет назад

Олег Валерьевич
1 час назад
Igor, здравствуйте. Могу дать пососать член. Мать свою берите с собой ей тоже дам в рот

Lockheed Martin испытала модернизированную ракету Precision Strike Missile, предназначенную для поражения кораблей

Олег Валерьевич
1 час назад
Igor, здравствуйте. Могу дать пососать член. Мать свою берите с собой ей тоже дам в рот

Новый рекордсмен: в США достроили крупнейшую в стране морскую ветроэлектростанцию

Autotrade222
1 час назад
Макс, причем тут археологи? Арахнологи — учёные, изучающие паукообразных — пауков и родственных им беспозвоночных, таких как скорпионы,

В Эквадоре нашли паука, который ради выживания притворяется жертвой «зомби-гриба»

Askar Askar
2 часа назад
Фаррух, сени сигема?

Инфографика: стоимость такси в крупных городах мира

Vadim Davlatov
2 часа назад
Как во время второй мировой войны, Шар Деголь... Почему мне слышится фантомас и комиссаржюль? Напомните пожалуйста за сколько дней Франция

Франция представила атомный авианосец «France Libre», способный нести более 40 летательных аппаратов

Grigori Timonen
2 часа назад
Сергей, вы новости в Дискорде читаете? Фейсбук - сраная помойка, где можно призывать к убийствам русских, но за комментарии против этого банят. Я

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Sergey Gorovoy
3 часа назад
Иван, "гасторбатры", вельми панежэ)😂.

Инфографика: стоимость такси в крупных городах мира

Sam Dowson
3 часа назад
Кому надо возведут опреснители, в том числе атомные. В Саудовской Аравии запасов пресной воды вообще нет. Зато водичка чистая сразу, мягкая. Не то

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

James Turbo
3 часа назад
Штефан, а паритет покупательской способности, про который путин везде вещает?

Инфографика: стоимость такси в крупных городах мира

Tom Banton
3 часа назад
Mahi, thanks for share very helpfull post https://fixmyspeakerpro.com/

Alienware создала самые большие в мире клавиатуру и мышь 

