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Астронавты засняли из космоса первый мощный ураган 2025 года — «Эрик»

Представители NASA опубликовали серию фотографий, показывающих внутреннюю часть урагана «Эрик», который стал первым сильным ураганом в нынешнем сезоне.

Снимок урагана «Эрик», сделанный с борта МКС / © NASA

Ураган «Эрик» принес сильные ливни в некоторые районы юга и юго-запада Мексики. Он вызвал внезапные наводнения и оползни, в результате которых погибло по меньшей мере 23 человека, 28 получили ранения и двое пропали без вести.

Снимок урагана «Эрик», сделанный с борта МКС / © NASA

Снимки урагана сделали члены экипажа 73-й экспедиции, в состав которого входят бортинженеры NASA Энн Макклейн, Николь Айерс и Джонни Ким.

Снимок урагана «Эрик», сделанный с борта МКС / © NASA