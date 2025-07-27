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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
27 июля, 17:15
Рейтинг: +414
Посты: 692

«Джеймс Уэбб» получил самое детализированное изображение туманности Апоп

Астрономы опубликовали изображение необычной вихревой туманности, полученное космическим телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST). Она располагается в семи тысячах световых лет от Земли. 

Сообщество
# Джеймс Уэбб
# звёзды
# космос
# туманности
«Джеймс Уэбб» получил самое детализированное изображение туманности Апоп / © Han et al. / White et al. / Dholakia; NASA / ESA
«Джеймс Уэбб» получил самое детализированное изображение туманности Апоп / © Han et al. / White et al. / Dholakia; NASA / ESA

Внешне туманность напоминает змею, пожирающую собственный хвост. Поэтому астрономы дали ей название Апоп, в честь египетского мифологического змея, олицетворяющего хаос и разрушение.

Ранее исследователи считали, что Апоп — это двойная звездная система. Однако новый снимок туманности, полученный при помощи телескопа «Джеймс Уэбб», преподнес сюрприз: оказалось, что Апоп состоит не из двух, а из трех звезд.Две из них находятся на стадии Вольфа–Райе — это массивные звезды, находящиеся на поздних стадиях эволюции; они содержат мало водорода, но богаты гелием и испускают сильный звёздный ветер. Третий компонент системы — сверхгигант.  

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