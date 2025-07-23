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Турция представила свою первую гиперзвуковую ракету

Оборонная компания Roketsan представила первую турецкую гиперзвуковую ракету Tayfun Block-4. Новое оружие показали на международной выставке оборонной промышленности IDEF 2025, которая проходит в Стамбуле.

Tayfun Block-4 / © Roketsan

Tayfun Block-4 — это улучшенная версия предыдущей модели, которая получила большую дальность поражения и более высокую скорость, что позволит ей эффективно преодолевать системы ПВО и поражать критически важные объекты противника.

© Roketsan

Ракета Tayfun Block-4 весит 7,3 тонны, а ее длина — около 10 метров. Первая турецкая гиперзвуковая ракета сможет поражать цели на дальности до 1000 километров со скоростью более 6125 километров в час.