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«Хаббл» впервые запечатлел новую межзвездную комету 3I/ATLAS
Космический телескоп «Хаббл» впервые получил снимки третьего межзвездного объекта в истории — кометы 3I/ATLAS.
3I/ATLAS открыли 1 июля с помощью системы роботизированных телескопов ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, Система последнего предупреждения об астероидном ударе). На момент обнаружения комета находилась на расстоянии примерно 670 миллионов километров от Солнца.
Это третий известный межзвездный объект, посетивший Солнечную систему, после 1I/Оумуамуа в 2017 году и 2I/Борисова в 2019 году.
Траектория полета 3I/ATLAS указывает на то, что она прилетела из области Млечного Пути, которая старше Солнечной системы на 4,6 миллиарда лет.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
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Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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