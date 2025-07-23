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«Хаббл» впервые запечатлел новую межзвездную комету 3I/ATLAS

Межзвездная комета 3I/ATLAS в объективе телескопа «Хаббл» / © NASA / ESA / Hubble

3I/ATLAS открыли 1 июля с помощью системы роботизированных телескопов ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, Система последнего предупреждения об астероидном ударе). На момент обнаружения комета находилась на расстоянии примерно 670 миллионов километров от Солнца.

Межзвездная комета 3I/ATLAS в объективе телескопа «Хаббл» / © NASA / ESA / Hubble

Это третий известный межзвездный объект, посетивший Солнечную систему, после 1I/Оумуамуа в 2017 году и 2I/Борисова в 2019 году.

Траектория полета 3I/ATLAS указывает на то, что она прилетела из области Млечного Пути, которая старше Солнечной системы на 4,6 миллиарда лет.