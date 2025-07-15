Объявлены победители конкурса Shark Photographer of the Year 2025: лучшие снимки подводного мира

Фраза «понедельник — день тяжелый» несет больше смысла, чем можно подумать: в этот день действительно чаще случаются сердечные приступы и многое другое. Теперь исследователи показали, что такое влияние понедельники сохраняют даже после того, как человек прекратил ходить на работу.