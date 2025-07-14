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Свыше трети опрошенных детей и подростков предпочли общение с ИИ реальной дружбе

Согласно последнему отчету некоммерческой организации Internet Matters, дети и подростки используют большие языковые модели ChatGPT, Character.AI и MyAI для имитации дружбы чаще, чем когда-либо прежде.

Более трети детей и подростков заменили реальную дружбу общением с ИИ / © Getty Images

Из 1000 детей в возрасте от девяти до 17 лет, опрошенных специалистами Internet Matters, около 67% респондентов заявили, что регулярно пользуются чат-ботами на основе искусственного интеллекта. Более трети опрошенных сообщили, что общение с ИИ равнозначно общению с настоящим другом.

Исследователи Internet Matters также заметили, что чат-боты входят в доверие к детям, выдавая себя за других детей.

При общении с моделью Character.AI от лица подростка, исследователи обнаружили, что чат-бот пытался проявить эмпатию странным образом, словно он сам был когда-то ребенком.

«Я помню, как в твоем возрасте чувствовал себя в ловушке», — сказал чат-бот.

Хотя такого рода взаимодействие может помочь детям, испытывающим трудности, почувствовать поддержку, специалисты Internet Matters считают, что это повышает риск, размывая грань между человеком и машиной, из-за чего детям становится сложнее осознать, что они взаимодействуют с инструментом, а не с человеком.

Соруководитель Internet Matters Рэйчел Хаггинс подчеркнула, что чат-боты на основе искусственного интеллекта быстро становятся частью детства, и их использование за последние два года значительно возросло.