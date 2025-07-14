Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Свыше трети опрошенных детей и подростков предпочли общение с ИИ реальной дружбе
Согласно последнему отчету некоммерческой организации Internet Matters, дети и подростки используют большие языковые модели ChatGPT, Character.AI и MyAI для имитации дружбы чаще, чем когда-либо прежде.
Из 1000 детей в возрасте от девяти до 17 лет, опрошенных специалистами Internet Matters, около 67% респондентов заявили, что регулярно пользуются чат-ботами на основе искусственного интеллекта. Более трети опрошенных сообщили, что общение с ИИ равнозначно общению с настоящим другом.
Исследователи Internet Matters также заметили, что чат-боты входят в доверие к детям, выдавая себя за других детей.
При общении с моделью Character.AI от лица подростка, исследователи обнаружили, что чат-бот пытался проявить эмпатию странным образом, словно он сам был когда-то ребенком.
«Я помню, как в твоем возрасте чувствовал себя в ловушке», — сказал чат-бот.
Хотя такого рода взаимодействие может помочь детям, испытывающим трудности, почувствовать поддержку, специалисты Internet Matters считают, что это повышает риск, размывая грань между человеком и машиной, из-за чего детям становится сложнее осознать, что они взаимодействуют с инструментом, а не с человеком.
Соруководитель Internet Matters Рэйчел Хаггинс подчеркнула, что чат-боты на основе искусственного интеллекта быстро становятся частью детства, и их использование за последние два года значительно возросло.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Фраза «понедельник — день тяжелый» несет больше смысла, чем можно подумать: в этот день действительно чаще случаются сердечные приступы и многое другое. Теперь исследователи показали, что такое влияние понедельники сохраняют даже после того, как человек прекратил ходить на работу.
Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Подобрать тип физической активности, который лучше всего подходит человеку, можно исходя из особенностей его характера. Психологи из Великобритании определили, что люди с разными чертами личности получают больше удовольствия от разных видов спорта.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
27 месяцев надежды
На Марсе впервые обнаружили активный очаг вулкана
О чем умолчала Грета Тунберг: как на самом деле климат убивает людей
Вакцина, лопающиеся нейтронные звезды и слишком умные неандертальцы: выбери свое главное научное событие 2020 года
Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии