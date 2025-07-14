  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
14 июля, 14:15
Рейтинг: +412
Посты: 916

Свыше трети опрошенных детей и подростков предпочли общение с ИИ реальной дружбе

Согласно последнему отчету некоммерческой организации Internet Matters, дети и подростки используют большие языковые модели ChatGPT, Character.AI и MyAI для имитации дружбы чаще, чем когда-либо прежде.

Сообщество
# ИИ
# технологии
Более трети детей и подростков заменили реальную дружбу общением с ИИ / © Getty Images 
Более трети детей и подростков заменили реальную дружбу общением с ИИ / © Getty Images 

Из 1000 детей в возрасте от девяти до 17 лет, опрошенных специалистами Internet Matters, около 67% респондентов заявили, что регулярно пользуются чат-ботами на основе искусственного интеллекта. Более трети опрошенных сообщили, что общение с ИИ равнозначно общению с настоящим другом.

Исследователи Internet Matters также заметили, что чат-боты входят в доверие к детям, выдавая себя за других детей.

При общении с моделью Character.AI от лица подростка, исследователи обнаружили, что чат-бот пытался проявить эмпатию странным образом, словно он сам был когда-то ребенком.

«Я помню, как в твоем возрасте чувствовал себя в ловушке», — сказал чат-бот. 

Хотя такого рода взаимодействие может помочь детям, испытывающим трудности, почувствовать поддержку, специалисты Internet Matters считают, что это повышает риск, размывая грань между человеком и машиной, из-за чего детям становится сложнее осознать, что они взаимодействуют с инструментом, а не с человеком.

Соруководитель Internet Matters Рэйчел Хаггинс подчеркнула, что чат-боты на основе искусственного интеллекта быстро становятся частью детства, и их использование за последние два года значительно возросло.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Июл
Бесплатно
Проблематики: кто ты, древний незнакомец?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Июл
Бесплатно
Мы зря выделяли суффиксы
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Экскурсия
15 Июл
500
«Союз» — «Аполлон» — рукопожатие в космосе
Политехнический музей
Москва
Лекция
15 Июл
Бесплатно
Хрустальные ночи Арктики: судьбы ледоколов и свет звезд
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
16 Июл
750
Солнце крупным планом
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Кинолекторий
16 Июл
Бесплатно
Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
17 Июл
Бесплатно
Нейробиологические основы депрессии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
17 Июл
Бесплатно
Изыскатели железнодорожных и морских путей Африки
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
17 Июл
Бесплатно
Архетипы в африканских мифах
Библиотека иностранной литературы
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 июля, 22:10
Редакция Naked Science

Научно-фантастические сериалы лета, на которые стоит обратить внимание

Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.

Sci-Fi
# «Звездный путь»
# научная фантастика
# сериалы
14 июля, 10:19
Александр Березин

Люди пострадали от трудовых понедельников даже после выхода на пенсию

Фраза «понедельник — день тяжелый» несет больше смысла, чем можно подумать: в этот день действительно чаще случаются сердечные приступы и многое другое. Теперь исследователи показали, что такое влияние понедельники сохраняют даже после того, как человек прекратил ходить на работу.

Медицина
# здоровье
# кортизол
# медицина
# стресс
11 июля, 17:47
Денис Яковлев

Ученые определили оптимальную длительность физической активности, которая продлевает жизнь на треть

Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Медицина
# ЗОЖ
# онкологические заболевания
# сердечно-сосудистые болезни
# смертность
# спорт
12 июля, 22:10
Редакция Naked Science

Научно-фантастические сериалы лета, на которые стоит обратить внимание

Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.

Sci-Fi
# «Звездный путь»
# научная фантастика
# сериалы
11 июля, 17:47
Денис Яковлев

Ученые определили оптимальную длительность физической активности, которая продлевает жизнь на треть

Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Медицина
# ЗОЖ
# онкологические заболевания
# сердечно-сосудистые болезни
# смертность
# спорт
9 июля, 08:26
Полина Меньшова

Предпочтения в спорте связали с типом личности

Подобрать тип физической активности, который лучше всего подходит человеку, можно исходя из особенностей его характера. Психологи из Великобритании определили, что люди с разными чертами личности получают больше удовольствия от разных видов спорта.

Психология
# спорт
# тип личности
# фитнес
# характер
# черты личности
17 июня, 16:49
Адель Романова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
25 июня, 15:19
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
2 июля, 11:17
Юлия Тарасова

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Историки узнали, почему советские покупатели презирали продавцов

    14 июля, 14:09

  2. Нефтяные отходы превратили в керамику

    14 июля, 12:55

  3. Ученые нашли следы древней миграции в генах арктических собак

    14 июля, 12:40

  4. У пожилых, чаще едящих яйца, оказался ниже риск болезни Альцгеймера

    14 июля, 12:21
Выбор редакции

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

23 июня, 12:06

Последние комментарии

Gavril Milokumov
31 секунда назад
играем, согласен. Статья очередная попытка обтянуть маленькой совой, огромный, колючий глобус.

В США признали уязвимость Abrams M1 перед российским оружием

Gavril Milokumov
8 минут назад
играем, да,да, а если еще посмотреть на американский долг, то 100% америка скоро развалиться, доллар рухнет, Европа замерзнет... Слушаем эти сказочки

Tesla интегрировала чат-бот Grok в электромобили

Gavril Milokumov
12 минут назад
Геша, я посмотрю как ты будешь бегать по комментариям через месяц когда Maxar выложат снимки секретного металлолома с орбиты)))

Аппарат Maxar Technologies получил самый четкий снимок китайского разведывательного спутника

Gavril Milokumov
14 минут назад
Геша, относительно разрешающей способности камеры пусть даже чернобелого фрейма не буду спорить. Однако само управление аппаратом, контроль его

Аппарат Maxar Technologies получил самый четкий снимок китайского разведывательного спутника

Иван Колупаев
42 минуты назад
играем, ну может хоть ваши инвестиции в impulse space принесут вам сверхприбыли или уже? 😁 Чат-гпт впрочем считает что вы скорей понтуетесь чем реально

В США признали уязвимость Abrams M1 перед российским оружием

Влад Булыжник
47 минут назад
Тема исследования какая-то вымученная, как будто для того, чтобы просто была статья. Метод звучит так: была горизонтальная линия, испытуемому

Ученые выяснили, почему при планировании дел мы воспринимаем понедельник как расположенный слева, а воскресенье — справа

Иван Колупаев
1 час назад
играем, то есть то что почти все танки Абрамс (осталось 4 штуки из 31) в ходе боев уничтожены это по вашему прекрасная живучесть? Ну остается лишь

В США признали уязвимость Abrams M1 перед российским оружием

Геннадий Глявин
1 час назад
Гаврила насмотрелся весёлых картинок и решил поумничать. Лучше бы молчал, авось за умного сошёл бы.

Аппарат Maxar Technologies получил самый четкий снимок китайского разведывательного спутника

Иван Колупаев
1 час назад
Валерий, и все же интересно, чем вы таким важным заняты, что нет и часа свободного времени? Ну если конечно это не тайна.

Ученые определили оптимальную длительность физической активности, которая продлевает жизнь на треть

Геннадий Глявин
1 час назад
Гаврюша, это всё было доступно десятки лет назад. Высокое разрешение в ч/б варианте в аналоговом формате было доступно ещё в 80-е. Никакой особо

Аппарат Maxar Technologies получил самый четкий снимок китайского разведывательного спутника

Я Всё
1 час назад
Gavril, А у вас что будет? Про других рассказали, про себя расскажите

В США заявили, что Россия использует остатки космического потенциала против американских военных

играем
2 часа назад
При этом тесла как компания заплатила xai за это бесполезное по (если не сказать зловредное, поскольку оно тратит энергию бесполезно) - 1,5 млрд. Ну ещё

Tesla интегрировала чат-бот Grok в электромобили

играем
2 часа назад
Какая бредятина). Потеря 24 танков за почти 2 года применения это просто супер танки, особенно с тем что экипажи практически во всех случаях

В США признали уязвимость Abrams M1 перед российским оружием

Владимир Гнедышев
3 часа назад
Эти намерили так, наши намерили 28,5 млн тонн.

Инфографика: страны с крупнейшими запасами редкоземельных металлов

Gavril Milokumov
3 часа назад
Про такое Конаныхин должен рассказывать своей редкой аудитории. Как наш спутник "убийца_ставить любое слово" гоняет по орбите "пиндосовский".

В США заявили, что Россия использует остатки космического потенциала против американских военных

Имя Фамилия
3 часа назад
Интересно, сколько времени, после выхода на пенсию, продолжается понедельничный стресс? Мне экзамены снились еще лет 10, после окончания института.

Люди пострадали от трудовых понедельников даже после выхода на пенсию

mnmltech mnmltech
4 часа назад
tv, ты как из палаты выбрался?

Межзвёздный объект 3I/ATLAS впервые сняли на видео – и оно впечатляет

Александр Березин
4 часа назад
Валерий, я предлагаю признать, что вы и дома проводите десятки минут с телефоном. Для большинства взрослых в нашу эпоху эта цифра не ниже 45 минут в

Ученые определили оптимальную длительность физической активности, которая продлевает жизнь на треть

Илья Дриаев
5 часов назад
Лев, Начнём с того-что я привёл только пару примеров для начала и оба они работают как раз аналогично. Статью привёл в пример для понимания, что

Энтузиаст разработал интерфейс «мозг — компьютер» в домашних условиях

Денис Яковлев
5 часов назад
Валерий, вот сегодня я сел на велосипед в начале шестого утра и проехал 10 км, потратив на это 40 минут. Утром по городу ездить - одно удовольствие. Так

Ученые определили оптимальную длительность физической активности, которая продлевает жизнь на треть

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно