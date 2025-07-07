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Инфографика: самые лучшие города для жизни в 2025 году

Ежегодно журнал The Economist составляет рейтинг городов мира по уровню качества жизни, основываясь на различных факторах — от условий инфраструктуры до количества совершаемых преступлений.

Инфографика: самые лучшие города для жизни в 2025 году / © Visualcapitalist

На карте, представленной выше, показаны 10 самых комфортных для жизни городов мира по данным Глобального индекса комфортности жизни — 2025, составленного The Economist Intelligence Unit.

В этом году Копенгаген признали самым комфортным для жизни городом на планете. Столица Дании набрала высшие 100 баллов по показателям стабильности, образования и инфраструктуры, получив общий балл 98.

Вена и Цюрих разделили второе место с оценкой 97,1. В целом города Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают доминировать в верхних строчках рейтинга.