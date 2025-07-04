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Число роботов, трудящихся в Amazon, достигло миллиона

Робот перемещает полки в центре обработки и исполнения заказов Amazon / © Brent Lewin / Bloomberg via Getty Images

Новый, миллионный по счету робот появился в центре обработки заказов в Японии.По состоянию на июль 2025 года гигант онлайн-ретейла развернул более миллиона роботов в своей глобальной сети центров обработки заказов, которые трудятся с 1,56 миллиона рабочих-людей.

Все началось в 2012 году, когда Amazon приобрела Kiva Systems, чьи роботы изменили правила игры в перемещении товаров на складах. В последующие годы машины уверенно стали вытеснять людей.

Число людей в штате Amazon за последние четыре года сократилось на 40 тысяч. При этом на складах в среднем работают 670 человек — самый низкий показатель за последние 20 лет.

Планы Amazon не ограничиваются складами. В Сан-Франциско уже развернут «гуманоидный парк», где роботов обучают доставлять посылки.