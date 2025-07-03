Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ученые впервые сняли на видео поцелуй косаток в дикой природе

Биологам впервые удалось записать кадры, на которых видно, как две дикие косатки демонстрируют поведение, напоминающее поцелуй.

Пара косаток нежно покусывает языки друг друга во время взаимодействия, похожего на поцелуй / © Oceans

Видео сделали во время экспедиции во фьордах Квенанген на севере Норвегии в октябре 2024 года. Оно демонстрирует, как пара косаток нежно покусывает языки друг друга во время взаимодействия, похожего на поцелуй.

Животные повторили это поведение три раза в течение примерно двух минут, прежде чем уплыть в разных направлениях.

© Independent

Кадры и изображения представлены в статье, опубликованной в журнале Oceans. Исследователи описали взаимодействие как редкое и ранее не документированное поведение диких косаток. Хотя ученые не уверены в его цели, они полагают, что оно может быть связано с социальными связями.

Ранее этот тип взаимодействия — прикусывание языка — встречали только у косаток в неволе.