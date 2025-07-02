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В США установили новый месячный рекорд по запускам коммерческих ракет
Частные космические полеты продолжают набирать обороты. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), в июне 2025 года американские компании выполнили 21 пуск своих ракет, что стало новым рекордом для одного месяца. Предыдущий рекорд в 20 пусков установили в ноябре 2024 года.
Как сообщило издание Space.com со ссылкой на FAA, пуски за июнь включают полеты носителей компаний Blue Origin, Rocket Lab, SpaceX и United Launch Alliance.
Лидером среди американских компаний остается SpaceX. Компания Илона Маска выполнила 15 из 21 пуска июня. Подавляющее большинство стартов пришлись на создание созвездия широкополосной связи Starlink.
Июнь продолжил очень активный 2025 год для SpaceX, которая запустила уже 81 миссию в этом году. Таким образом, компания находится на пути к тому, чтобы побить свой годовой рекорд в 134 орбитальных запуска, установленный в 2024-м (не учитывая испытательные полеты Starship).
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Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
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