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Ученые определили места на Луне, где могут появиться российские базы

Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского РАН, кандидат геолого-минералогических наук Евгений Николаевич Слюта в интервью «Известиям» рассказал, какие площадки для российских баз вблизи Южного и Северного полюсов Луны выбрали отечественные ученые.

Художественное изображение аппарата «Луна-27» / © АО «НПО Лавочкина»

По словам специалиста, вблизи Южного полюса находятся четыре площадки, пригодные для размещения лунных станций. Три из них расположены на валах кратеров Де Жерлаш, Шеклтон и Слейтер, а четвертая — чуть в отдалении на плато Лейбница.

В окрестностях Северного полюса Луны определены три потенциально удобные площадки, площадью десять квадратных километров.

Все территории соответствуют ключевым критериям, каким как постоянная освещенность Солнцем, бесперебойная радиовидимость Земли, наличие полезных ресурсов и пространства для исследовательских и разведочных работ.

Сегодня в отношение распределения участков на Луне действует принцип: кто первый, тот и занял. Поэтому успех миссии «Луна-27», в рамках которой на естественный спутник Земли в 2028 году отправятся сразу два российских посадочных модуля, даст стране сделать весомую заявку на размещение баз в районе посадки этих аппаратов.

Один аппарат совершит посадку около Южного полюса, второй — вблизи Северного.