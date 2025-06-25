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Китай показал концепт дрона для сбора образцов марсианского грунта

Согласно статье в журнале Nature Astronomy, опубликованной 19 июня, команда китайских инженеров и ученых планирует использовать беспилотный вертолет, оснащенный роботизированным манипулятором, для сбора образцов марсианского грунта.

Концепт дрона для сбора образцов марсианского грунта / © SCMP

По данным газеты South China Morning Post, в состав китайской миссии «Тяньвэнь-3», которая доставить не менее 500 граммов марсианского материала на Землю к 2031 году, войдут беспилотный дрон вертолетного типа и посадочный модуль с буровой установкой для извлечения образцов с глубины двух метров.

Хотя в статье нет дополнительных технических подробностей о беспилотнике, китайские исследователи разработали несколько прототипов марсианских винтокрылых аппаратов.