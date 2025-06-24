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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
4 минуты назад
Рейтинг: +395
Посты: 669

Объявлены победители фотоконкурса национальных парков Америки

Служба национальных парков США назвала победителей ежегодного состязания «Поделитесь опытом» (Share the Experience) — официального фотоконкурса национальных парков Америки.

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии
Снимок, занявший третье место: детеныш бурого медведя в Национальном парке и заповеднике Катмай / © Terry Wilson
Снимок, занявший третье место: детеныш бурого медведя в Национальном парке и заповеднике Катмай / © Terry Wilson
Снимок, занявший второе место: американская шилоклювка с птенцом в национальном заповеднике дикой природы Бэй Сан-Франциско имени Дона Эдвардса / © Jean Zuo
Снимок, занявший второе место: американская шилоклювка с птенцом в национальном заповеднике дикой природы Бэй Сан-Франциско имени Дона Эдвардса / © Jean Zuo
Снимок абсолютного победителя конкурса: захватывающий вид на национальный парк Глейшер / © Akshay Joshi
Снимок абсолютного победителя конкурса: захватывающий вид на национальный парк Глейшер / © Akshay Joshi
Снимок победителя в номинации «Отдых на свежем воздухе»: национальный лес Маунт-Бейкер-Сноквалми / © Hwei Ling Ng
Снимок победителя в номинации «Отдых на свежем воздухе»: национальный лес Маунт-Бейкер-Сноквалми / © Hwei Ling Ng
Снимок победителя в номинации «Ежедневные приключения»: национальный парк островов Чаннел / © Joshua Keogh
Снимок победителя в номинации «Ежедневные приключения»: национальный парк островов Чаннел / © Joshua Keogh
Снимок победителя в номинации «История и наследие»: национальное побережье Кейп-Код / © Matt Ley
Снимок победителя в номинации «История и наследие»: национальное побережье Кейп-Код / © Matt Ley
Снимок победителя в номинации «Ночное небо»: национальный парк Брайс-Каньон / © Colin Dunleavy
Снимок победителя в номинации «Ночное небо»: национальный парк Брайс-Каньон / © Colin Dunleavy
Снимок победителя в номинации «Пейзажи и времена года»: национальный парк Глейшер / © Jackie Rogers
Снимок победителя в номинации «Пейзажи и времена года»: национальный парк Глейшер / © Jackie Rogers
Снимок победителя в номинации «Дикая природа»: национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс / © Lawrence Bell
Снимок победителя в номинации «Дикая природа»: национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс / © Lawrence Bell
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Николай Цыгикало
2 часа назад
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