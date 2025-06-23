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Прототип электровоза, который заряжает сам себя, выполнил первый маршрут
Австралийская компания Fortescue представила прототип будущего электровоза Infinity Train. Он уже преодолел 1100 километров из Перты до Пилбары, что стало важной вехой в декарбонизации тяжеловесных перевозок компании.
Fortescue представила свой концепт аккумуляторного электропоезда Infinity Train еще в марте 2022 года. Тогда компания обещала «первый в мире» электровоз для перевозки железной руды, способный полностью заряжать свои батареи посредством рекуперативного торможения, при котором электроэнергия, вырабатываемая тяговыми электродвигателями, работающими в генераторном режиме, используется для подзарядки тяговых батарей.
Fortescue утверждала, что эта умная технология позволит создать самоподдерживающуюся систему с нулевым уровнем выбросов, работающую исключительно за счет силы тяжести во время движения поезда под уклон.
Теперь концепт перешел от чертежной доски в реальный мир, проделав путь протяженностью 1100 километров по Австралии и доказав свою способность справляться с требованиями масштабных горнодобывающих работ Фортескью.
Infinity Train использует энергию, вырабатываемую при замедлении загруженного поезда на спусках, для подзарядки аккумуляторных батарей. Этой энергии достаточно, чтобы вернуть разгруженный поезд в шахту, что устраняет необходимость во внешней зарядной инфраструктуре или дополнительных возобновляемых источниках энергии, делая поезд почти полностью самодостаточным.
По данным Fortescue, внедрение Infinity Train на шахтах позволит сократить потребление дизельного топлива более чем на 82 миллиона литров в год.
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