Самый большой научпоп канал
Подписаться
  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
Андрей Привалов
5 минут назад
Рейтинг: 0
Посты: 34

«Роскосмос» обозначил сроки развертывания российского аналога Starlink

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что первые аппараты низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосной связи «Рассвет» отправятся в космос в декабре 2025 года.

Сообщество
# Роскосмос
# Россия
# связь
# спутники
# технологии
Спутники компании «Бюро 1440» / © «Бюро 1440»
Спутники компании «Бюро 1440» / © «Бюро 1440»

По словам Баканова, поначалу созвездие будет состоять из 350 спутников. Более 250 аппаратов развернут уже к 2027 году, к этому же времени намечен коммерческий запуск  сервиса. К 2035-му численность группировки может превысить 900 аппаратов.

Спутники «Рассвет», которые считаются аналогом Starlink американской компании SpaceX, разрабатывает «Бюро 1440». Российские аппараты смогут обеспечить пользователей широкополосным доступом в интернет в любой точке Земли.


Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Июн
Бесплатно
История культивирования растений
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
19 Июн
Бесплатно
Изучение языка: что нейробиология может рассказать о том, как учить языки
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
19 Июн
Бесплатно
Нейрофизиология воображения
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
19 Июн
Бесплатно
Молекулярные подходы, клеточные и животные модели для изучения функционирования мозга
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
19 Июн
Бесплатно
Блез Паскаль: вклад в науку и культуру
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
19 Июн
Бесплатно
Прогулка по зоопарку Тама
Московский зоопарк
Москва
Лекция
19 Июн
500
Нетронутые экосистемы: Чернобыль. Жизнь после катастрофы
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Июн
1500
Иммунитет как инженерная проблема
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Июн
Бесплатно
ИИ-инструменты в самообразовании: возможности и ограничения
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 16:49
Адель Романенкова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
5 часов назад
ЮФУ

Ученые выяснили, почему ИИ не победит в «Что? Где? Когда?» среднестатистического россиянина

В ЮФУ придумали новый остроумный способ тестировать ИИ на способность работать в реальных ситуациях использования русского языка. Исследователи искусственного интеллекта из МИИ ИМ ЮФУ предлагают использовать интеллектуальные языковые игры, как пример — заставлять ИИ отвечать на вопросы из архива телевикторины «Что? Где? Когда?» и «Своей игры». Инициативу прокомментировал опытный игрок.

ЮФУ
# ChatGPT
# игра
# интеллект
# искусственный интеллект
# россияне
# языковые модели
Вчера, 11:55
Александр Березин

Тюркское происхождение гуннов не выдержало проверки лингвистов

Ученые проанализировали сохранившиеся следы языка гуннов и пришли к неожиданному выводу: он принадлежал к енисейской семье языков. По их мнению, потомками гуннов были аринцы, до XVIII века проживавшие в районе Красноярска и совершавшие набеги на русские опорные пункты.

История
# гунны
# лингвистика
# хунну
Позавчера, 16:49
Адель Романенкова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
14 июня
Любовь Соковикова

Ученые выяснили, почему птицы поют на рассвете 

Изучив поведение 69 видов птиц в разных областях Западных Гат (Индия), международная исследовательская группа наконец объяснила, почему территориальные и всеядные птицы чаще других поют по утрам.

Биология
# вокализация
# заповедники
# лес
# микрофон
# пение птиц
# птицы
Вчера, 11:55
Александр Березин

Тюркское происхождение гуннов не выдержало проверки лингвистов

Ученые проанализировали сохранившиеся следы языка гуннов и пришли к неожиданному выводу: он принадлежал к енисейской семье языков. По их мнению, потомками гуннов были аринцы, до XVIII века проживавшие в районе Красноярска и совершавшие набеги на русские опорные пункты.

История
# гунны
# лингвистика
# хунну
Позавчера, 16:49
Адель Романенкова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
5 июня
Александр Березин

Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
22 мая
ПНИПУ

Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас»

Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.

ПНИПУ
# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
# нейромедиаторы
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Физики рассказали о рождении экзотических состояний лазерного света

    3 часа назад

  2. Австралийские бабочки показали, что насекомые способны к навигации по звездам

    4 часа назад

  3. Ученые выяснили, почему ИИ не победит в «Что? Где? Когда?» среднестатистического россиянина

    5 часов назад

  4. Ягоды и грибы: растения, которые не стоит собирать и выращивать

    5 часов назад
Выбор редакции

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

16 июня

Последние комментарии

Dmitriy Dorian
44 минуты назад
Иван, ну, я бы это странное мероприятие как референт не стал бы приводить. Интересно, что IT-гиганты говорят по этому поводу и что они делают.

ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Mikhail Khramov
46 минут назад
Dron, клин клином вышибают 😊Все знают, что ходить полезно. Начинайте ходить по чуть-чуть и постепенно увеличивайте дистанцию.

Ученые подсчитали, сколько ежедневной ходьбы нужно для снятия боли в пояснице

Дима Иванов
2 часа назад
Чингисхан, Батый, Тамерлан, на средневековых европейских гравюрах, чистые европеоиды, ни каких монголоидных признаков.

Тюркское происхождение гуннов не выдержало проверки лингвистов

Иван Колупаев
2 часа назад
Евгений, все кому не лень, теперь делают или хотя бы пытаются делать многоразовые ракеты. То что Союз-5 (когда полетит) способен выводить за

Названа стоимость вывода килограмма полезной нагрузки в космос ракетой «Союз-5»

Артем Бояренко
2 часа назад
Зашёл в коменты, ниче не понял. Так все таки е...нет или не е...нет?🤣

Астероид 2024 YR4 может нанести значительный ущерб человечеству

Евгений Истомин
2 часа назад
Gavril, началось нытьё всепропальщиков. Давайте что-нибудь новенькое.

Названа стоимость вывода килограмма полезной нагрузки в космос ракетой «Союз-5»

Entity Egg
3 часа назад
Gavril, "Диаметр 67 м, тогда объем 157479 м3." это что ещё за сферический конь в вакууме?

Астероид 2024 YR4 может нанести значительный ущерб человечеству

Nick PL
3 часа назад
На планете полно нерешенных проблем, а они какой-то фигней маются. Мир не спасти.

Темная материя может быть следствием существования «Антивселенной», противоположной нашему миру

Иван Колупаев
3 часа назад
Dmitriy, да помнят конечно только шумихи в сми стало поменьше. https://plusworld.ru/articles/65233/

ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Dmitriy Dorian
4 часа назад
Павел, ну вот зачем вы постите такие бредовые комментарии? Какие именно русские специалисты там работают? У вас есть факты, что они участвовали

Прототип Starship взорвался во время статического огневого испытания

Dmitriy Dorian
4 часа назад
Aлек, тем не менее, многие эксперты считают нынешнее положение со сферой нейросетей очень перегретой. Это как в своё время блокчейн был из каждого

ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Павел
4 часа назад
Русские специалисты работают в SpaceX.

Прототип Starship взорвался во время статического огневого испытания

Dron N
5 часов назад
А если боль в пояснице начинается через 10-15 минут после начала ходьбы или просто нахождения в вертикальном положении (лёжа тоже, кстати)? Сколько

Ученые подсчитали, сколько ежедневной ходьбы нужно для снятия боли в пояснице

Андрей Степанов
5 часов назад
Sam, экзогенный тестостерон сам по себе часто вызывает эритроцитоз, и соответственно увеличение тромбообразования. Тут и без обезвоживания может

У культуристов-профи оказался в пять раз выше риск внезапной сердечной смерти

Ruslan
6 часов назад
По моему до Марса Маску ещё очень далеко,в последнее время одни неудачи.

Прототип Starship взорвался во время статического огневого испытания

Стасюк V
6 часов назад
пишите либо про страны, либо про части света. Смешивать в одном предложении американский и иранский как-то странно.

Американская THAAD, возможно, перехватила иранскую баллистическую ракету «Саджил»

Стасюк V
6 часов назад
Mikhail, интересно было бы понять, физиологические механизмы, почему у некоторых людей ритмические колебания воздуха вызывают положительные эмоции.

Прослушивание громкой музыки в наушниках повысило риск деменции 

Aлек сей Нии_pet
6 часов назад
Dmitriy, на переднем крае так бывает ,

ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Юрий Багов
6 часов назад
Бекежан, так откуда появились? Есть версии? Я например знаю про маленькое племя на Алтае, поднявшее восстание против жужаней и начавшее резать

Тюркское происхождение гуннов не выдержало проверки лингвистов

Юрий Багов
6 часов назад
Саламат, на базаре так сказали?

Тюркское происхождение гуннов не выдержало проверки лингвистов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно