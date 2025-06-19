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«Роскосмос» обозначил сроки развертывания российского аналога Starlink

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что первые аппараты низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосной связи «Рассвет» отправятся в космос в декабре 2025 года.

Спутники компании «Бюро 1440» / © «Бюро 1440»

По словам Баканова, поначалу созвездие будет состоять из 350 спутников. Более 250 аппаратов развернут уже к 2027 году, к этому же времени намечен коммерческий запуск сервиса. К 2035-му численность группировки может превысить 900 аппаратов.

Спутники «Рассвет», которые считаются аналогом Starlink американской компании SpaceX, разрабатывает «Бюро 1440». Российские аппараты смогут обеспечить пользователей широкополосным доступом в интернет в любой точке Земли.



