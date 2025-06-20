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Venturi Space показала концепт европейского лунохода

Стартап Venturi Space презентовал на Парижском авиасалоне концепт лунохода под названием Mona Luna, который, как надеются представители компании, заинтересует Европейское космическое агентство (ESA).

Модель лунохода Mona Luna / © Space news

Mona Luna представляет собой роботизированный аппарат длиной 2,5 метра, шириной 1,64 метра, весит он 750 килограммов. Луноход сможет передвигаться по поверхности естественного спутника Земли со скоростью до 20 километров в час.

Некоторые ключевые технологии, используемые в Mona Luna (аккумуляторные батареи и технология «гипердеформируемых» колес), уже получили поддержку ESA. Поэтому Venturi Space рассчитывает добиться финансирования на разработку самого лунохода на конференции ESA в конце ноября 2025 года.