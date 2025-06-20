Самый большой научпоп канал
Подписаться
  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
11 минут назад
Рейтинг: +1025
Посты: 2253

Venturi Space показала концепт европейского лунохода

Стартап Venturi Space презентовал на Парижском авиасалоне концепт лунохода под названием Mona Luna, который, как надеются представители компании, заинтересует  Европейское космическое агентство (ESA).

Сообщество
# концепты
# космос
# Луна
# луноходы
Модель лунохода Mona Luna / © Space news
Модель лунохода Mona Luna / © Space news

Mona Luna представляет собой роботизированный аппарат длиной 2,5 метра, шириной 1,64 метра, весит он 750 килограммов. Луноход сможет передвигаться по поверхности естественного спутника Земли со скоростью до 20 километров в час.

Некоторые ключевые технологии, используемые в Mona Luna (аккумуляторные батареи и технология «гипердеформируемых» колес), уже получили поддержку ESA. Поэтому Venturi Space рассчитывает добиться финансирования на разработку самого лунохода на конференции ESA в конце ноября 2025 года.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Июн
1500
Иммунитет как инженерная проблема
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Июн
Бесплатно
ИИ-инструменты в самообразовании: возможности и ограничения
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
21 Июн
1200
Величайшие катастрофы в истории Земли
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Июн
2000
Мы должны проникнуть в космические подземелья
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
21 Июн
Бесплатно
Путешествие в мир облаков: от грозовых туч до космических туманностей
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
22 Июн
Бесплатно
Пламенный мотор
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
22 Июн
Бесплатно
Генетическая одиссея, или тиндер для кроманьонца
ВДНХ
Москва
Лекция
22 Июн
Бесплатно
Геном и искусственный интеллект: как алгоритмы расшифровывают код жизни
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
23 Июн
Бесплатно
Дневники природы: тайны палеоэкологии
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 июня
Адель Романенкова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
Вчера, 13:08
ПНИПУ

Ягоды и грибы: растения, которые не стоит собирать и выращивать

Лето — время сбора грибов, ягод и работы на даче, но не все дары природы безобидны. Некоторые представители флоры могут нанести вред здоровью, а их выращивание — обернуться штрафом. Эксперты Пермского Политеха рассказали, какие растения запрещено разводить в огороде, что делать, если встретились с борщевиком, какие кустарники лучше не высаживать на участках, где есть дети, от сбора каких трав и грибов лучше отказаться и почему некоторые лесные ягоды лучше никогда не класть в корзинку.

ПНИПУ
# грибы
# кустарники
# токсины
# цветы
# ягоды
4 часа назад
Андрей Папиш

Биологи надели 3D-очки на богомолов и сделали из них буридановых ослов

Богомолы единственные среди насекомых обладают стереоскопическим зрением, как у человека. Британские биологи провели эксперимент над богомолами, надев на них 3D-очки и подвесив вниз головой. Специалисты проверяли, как охотники отреагируют на стимулы с разной и одинаковой контрастностью. В итоге опыт стал иллюстрацией парадокса буриданова осла.

Биология
# 3D-очки
# богомолы
# зрение
# насекомые
# парадоксы
# эксперемент
17 июня
Адель Романенкова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
Вчера, 13:42
ЮФУ

Ученые выяснили, почему ИИ не победит в «Что? Где? Когда?» среднестатистического россиянина

В ЮФУ придумали новый остроумный способ тестировать ИИ на способность работать в реальных ситуациях использования русского языка. Исследователи искусственного интеллекта из МИИ ИМ ЮФУ предлагают использовать интеллектуальные языковые игры, как пример — заставлять ИИ отвечать на вопросы из архива телевикторины «Что? Где? Когда?» и «Своей игры». Инициативу прокомментировал опытный игрок.

ЮФУ
# ChatGPT
# игра
# интеллект
# искусственный интеллект
# россияне
# языковые модели
Позавчера, 11:55
Александр Березин

Тюркское происхождение гуннов не выдержало проверки лингвистов

Ученые проанализировали сохранившиеся следы языка гуннов и пришли к неожиданному выводу: он принадлежал к енисейской семье языков. По их мнению, потомками гуннов были аринцы, до XVIII века проживавшие в районе Красноярска и совершавшие набеги на русские опорные пункты.

История
# гунны
# лингвистика
# хунну
17 июня
Адель Романенкова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
5 июня
Александр Березин

Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
22 мая
ПНИПУ

Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас»

Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.

ПНИПУ
# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
# нейромедиаторы
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые предложили посадить лес размером с Северную Америку

    26 минут назад

  2. Виртуальное приложение поможет оказать первую помощь пострадавшим

    36 минут назад

  3. Назван перспективный материал для ультратонких гаджетов будущего

    53 минуты назад

  4. Астрономы впервые нашли галактику из темной материи по шаровым скоплениям

    59 минут назад
Выбор редакции

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

16 июня

Последние комментарии

Лана Пренципал
1 час назад
Когда же мы что-то многоразовое испытаем..

Японский автопроизводитель успешно испытал прототип многоразовой ракеты 

Alexander French
2 часа назад
Ilyas, какая адгезия? Это обыкновенная магия вне Хогвартса!🤣🤣🤣 (Сарказм)

Пользователи соцсетей заподозрили, что тайконавты проводят опыты на Земле, а не в космосе

Rodomir Vasilevski
2 часа назад
АналоГовнет

«Роскосмос» обозначил сроки развертывания российского аналога Starlink

Mikhail Lukashev
3 часа назад
Так вроде же у кошачьих то же самое: если стадо разбегается в разные стороны до того, как кошка смогла "вычленить" какую-то одну особь, то кошка

Биологи надели 3D-очки на богомолов и сделали из них буридановых ослов

Mark Equil
3 часа назад
В очередной раз "пользователи" ищут заговор и обман, думая, что оказались бы умнее реальных заговорщиков.)

Пользователи соцсетей заподозрили, что тайконавты проводят опыты на Земле, а не в космосе

Gavril Milokumov
5 часов назад
Игорь, игорь я опубликовал на вашу рожу пост. типо тупо москвич и тд. Если хотите посмотреть ? идите в телегу engineeraround.

Астероид 2024 YR4 может нанести значительный ущерб человечеству

Евгений Истомин
5 часов назад
Иван, ну, если недостаточно, то у вас есть шанс внести свой посильный вклад. Хонда создала аналог «Фалькона»? Смешно, пишите ещё.

Названа стоимость вывода килограмма полезной нагрузки в космос ракетой «Союз-5»

Gavril Milokumov
6 часов назад
Игорь, хотите я вас прорекламирую у себя на канале? я видел ваше ВК.. Сделаю пост типо тупой еблан Игорь не понимающий орбитальную механику)))

Астероид 2024 YR4 может нанести значительный ущерб человечеству

Gavril Milokumov
6 часов назад
Игорь, вы случаем не из москвы? Обычно тупые ебланы от туда. просто спрашиваю.

Астероид 2024 YR4 может нанести значительный ущерб человечеству

Entity Egg
7 часов назад
Gavril, да я знаю что расчет объема сферы правильный. но астероид это не сфера 🤣

Астероид 2024 YR4 может нанести значительный ущерб человечеству

Потапов Сергей
8 часов назад
Gavril, 41 год, а манеры как у подростка

Астероид 2024 YR4 может нанести значительный ущерб человечеству

Иван Колупаев
11 часов назад
Aлек, да и бог с ним свою норму назад в ссср я на сегодня выполнил ))

ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Ilyas Sujndykov
11 часов назад
Это - адгезия . Изучайте химию, неучи

Пользователи соцсетей заподозрили, что тайконавты проводят опыты на Земле, а не в космосе

Александр Голанов
12 часов назад
Игорь, ЕГЭ ввели в 2006 году по выбору. 2009 уже обязательно. Вы, я вижу, либо считать не умеете, либо не знакомы с ЕГЭ.

Астероид 2024 YR4 может нанести значительный ущерб человечеству

Александр Голанов
12 часов назад
Игорь, не надо вешать клише на "детей ЕГЭ". Работаю в образовании больше 15 лет, нынешнее поколение не глупое. Во многом уже давно превзошло

Астероид 2024 YR4 может нанести значительный ущерб человечеству

Dron N
13 часов назад
Mikhail, думаю, причины просто разные. Так-то я ходил по несколько часов в день, просто терпя боль, никуда она не уходила.

Ученые подсчитали, сколько ежедневной ходьбы нужно для снятия боли в пояснице

Имя Фамилия
13 часов назад
Игорь, " С русским у вас видимо неважно, как и с умением ясно выражать свои мысли. " "Видимо" - вводное слово, обособляется запятыми. ;-) Так что и у

Астероид 2024 YR4 может нанести значительный ущерб человечеству

Игорь Коняшов
13 часов назад
Gavril, С русским у вас видимо неважно, как и с умением ясно выражать свои мысли. А что касается фактуры, то хотелось бы каких-то доказательств, что он

Астероид 2024 YR4 может нанести значительный ущерб человечеству

Gavril Milokumov
14 часов назад
Entity, это предполагаемый диаметр астероида и через него можно найти объем. Ты совсем тупой что ли?

Астероид 2024 YR4 может нанести значительный ущерб человечеству

Ilyas Aliev
14 часов назад
Иван, если уж на то пошло, Россия в том понимании, о котором ты вещаешь, тоже не создала ровным счетом ничего. Эта территория как была колонией

Китай испытал космический корабль нового поколения «Мэнчжоу»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно