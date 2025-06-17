Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Black Sky разработает новый тип спутника для обнаружения и отслеживания ракет

Американская компания Black Sky Technology сообщила о планах разработать новый тип спутника дистанционного зондирования Земли, предназначенный для съемки больших территорий планеты.

Рендер спутника Aros / © Black Sky Technology

Новый аппарат будет ориентирован на задачи, требующие широкого географического охвата, включая картографирование на уровне стран, морской мониторинг и создание виртуальных копий физических объектов.

Кроме того, он будет работать в связке с существующей группировкой спутников, играя роль разведчика, сканируя большие территории в поисках определенных объектов. Обнаружив что-либо значимое, аппарат передаст координаты спутникам высокого разрешения, которые затем сделают детальные снимки. Такой скоординированный подход может оказаться особенно полезным, например, для обнаружения и отслеживания запусков ракет.

Спутник широкоформатной съемки, получивший название Aros, отправится в космос в 2027 году.



