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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
4 минуты назад
Рейтинг: +660
Посты: 1994

Black Sky разработает новый тип спутника для обнаружения и отслеживания ракет

Американская компания Black Sky Technology сообщила о планах разработать новый тип спутника дистанционного зондирования Земли, предназначенный для съемки больших территорий планеты.

Сообщество
# BlackSky
# спутники
# технологии
Рендер спутника Aros / © Black Sky Technology
Рендер спутника Aros / © Black Sky Technology

Новый аппарат будет ориентирован на задачи, требующие широкого географического охвата, включая картографирование на уровне стран, морской мониторинг и создание виртуальных копий физических объектов.

Кроме того, он будет работать в связке с существующей группировкой спутников, играя роль разведчика, сканируя большие территории в поисках определенных объектов. Обнаружив что-либо значимое, аппарат передаст координаты спутникам высокого разрешения, которые затем сделают детальные снимки. Такой скоординированный подход может оказаться особенно полезным, например, для обнаружения и отслеживания запусков ракет.

Спутник широкоформатной съемки, получивший название Aros, отправится в космос в 2027 году.


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