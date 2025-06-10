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Двигатель для перспективной ракеты «Союз-5» успешно прошел испытания
Специалисты предприятия «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» (входит в «Роскосмос») завершили контрольно-технологические испытания летного экземпляра двигателя РД0124МС. Силовая установка предназначена для использования на второй ступени перспективной ракеты среднего класса «Союз-5».
РД0124МС состоит из двух блоков на общей раме и теплозащите. В состав каждого из блоков входят две диагонально расположенные камеры сгорания. Двигатель обеспечивает качание камер в двух плоскостях и способен работать при отключении одного из блоков.
Двигатель разработан полностью в цифровой среде. Его тяга составляет 60 тонн. РД0124 МС работает на компонентах «нафтил + жидкий кислород».
Первый пуск «Союза-5» запланирован на декабрь 2025 года. Ракета сможет выводить до 17 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.
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Инженер Эррол Маск заявил, что одновременно с вопросом о межпланетном перелете автоматически возникает вопрос о возвращении астронавтов на Землю.
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