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Двигатель для перспективной ракеты «Союз-5» успешно прошел испытания

Специалисты предприятия «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» (входит в «Роскосмос») завершили контрольно-технологические испытания летного экземпляра двигателя РД0124МС. Силовая установка предназначена для использования на второй ступени перспективной ракеты среднего класса «Союз-5».

Двигатель РД0124МС для перспективной ракеты «Союз-5» / © «Роскосмос»

РД0124МС состоит из двух блоков на общей раме и теплозащите. В состав каждого из блоков входят две диагонально расположенные камеры сгорания. Двигатель обеспечивает качание камер в двух плоскостях и способен работать при отключении одного из блоков.

Двигатель разработан полностью в цифровой среде. Его тяга составляет 60 тонн. РД0124 МС работает на компонентах «нафтил + жидкий кислород».

Первый пуск «Союза-5» запланирован на декабрь 2025 года. Ракета сможет выводить до 17 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.