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Юлия Николаева
Юлия Николаева
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Посты: 17

В Китае запечатлели редкое розово-фиолетовое полярное сияние

Редкое розово-фиолетовое полярное сияние наблюдалось над некоторыми районами северо-восточной провинции Хэйлунцзян в Китае с ночи 1 июня до раннего утра 2 июня.

Сообщество
# Китай
# Полярное сияние
# фотографии
Редкое розово-фиолетовое полярное сияние в Китае / © CMG
Редкое розово-фиолетовое полярное сияние в Китае / © CMG

Необычное полярное сияние вызвала магнитная буря, спровоцированная солнечной вспышкой, произошедшей 31 мая.

Редкое розово-фиолетовое полярное сияние в Китае / © CMG
Редкое розово-фиолетовое полярное сияние в Китае / © CMG

Полярные сияния в северном полушарии обычно появляются выше 60 градусов северной широты. Однако эта исключительно сильная магнитная буря сдвинула зону полярной активности на юг примерно до 45 градуса северной широты, достигнув северо-восточной провинции Хэйлунцзян Китая. В результате жители городов Цзямусы и Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян стали свидетелями редкого проявления полярного сияния.

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# грибы
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# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
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