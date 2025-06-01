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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Рейтинг: +407
Посты: 886

Стало известно, сколько времени экономят работники благодаря ИИ

В последние годы использование чат-ботов на основе искусственного интеллекта (ИИ) на рабочих местах резко возросло. Люди активно используют эту технологию, а руководители компаний ищут любую возможность втиснуть ИИ во все аспекты своего бизнеса. Но приводит ли внедрение ИИ к повышению эффективности?

Сообщество
# ИИ
# работа
# технологии
Чат-бот GPT / © Open AI
Чат-бот GPT / © Open AI

Согласно недавно проведенному исследованию экономистов из Чикагского и Копенгагенского университетов дела с ИИ обстоят не очень хорошо.

Проанализировав данные 25 000 работников в семи тысячах компаний, специалисты пришли к выводу, что пользователи ИИ сэкономили в среднем только три процента времени.

Проще говоря, ИИ даже близко не приблизился к тому, чтобы заменить людей на работе, о чем часто говорят, и он также почти не повышает производительность труда.

Кроме того, 80 процентов людей, участвовавших в исследовании, заявили, что они использовали сэкономленное время для выполнения новой работы, тогда, как чуть менее десяти процентов сообщили, что просто отдыхали в сэкономленное время.

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