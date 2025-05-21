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Стартап сдаст свой спутник в аренду всем желающим

Компания SI Imaging Services из Южной Кореи предложила клиентам новую услугу по сдаче своего спутника в аренду.

Изображение аэропорта Франкфурта, полученное спутником SpaceEye-T компании SI Imaging Services/ © SI Imaging Services

Новейший 650-килограммовым спутник SpaceEye-T, который отправился в космос на ракете Falcon 9 в марте текущего года, способен делать снимки с разрешением 25 сантиметров на пиксель и в первую очередь предназначен для нужд оборонных и разведывательных служб.

Сейчас спутник проходит калибровку и проверку. По данным SI Imaging Services, первый клиент сможет арендовать космический аппарат уже в октябре.

Компания SI Imaging Services планирует вслед за Space Eye-T запустить еще один спутник с высоким разрешением в 2027 году и еще два в 2028 году.