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Андрей Привалов
Андрей Привалов
2 часа назад
Рейтинг: 0
Посты: 6

Астрономы зафиксировали корональный выброс массы длиной более миллиона километров

В ночь с 12 на 13 мая произошел мощный выброс большого плазменного облака из солнечной короны. Образовалась огромная нить плазмы длиной более миллиона километров, то есть в два раза больше среднего расстояния между Землей и Луной.

Сообщество
# космос
# Солнце
Корональный выброс массы длиной более миллиона километров / © Jure Atanackov / Х
Корональный выброс массы длиной более миллиона километров / © Jure Atanackov / Х

Иногда корональные выбросы массы направлены в сторону Земли и могут достичь ее. Такие события приводят к появлению ярких полярных сияний и геомагнитных бурь, которые способны вызвать сбой в работе спутников, навигационных систем и электросетей на планете.

Однако предварительные расчеты показали, что новый корональный выброс массы, скорее всего, минует Землю. Тем не менее ученые внимательно следят за ситуацией. 

© Vincent Ledvina / Х
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# аукцион
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# ВИЭ
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