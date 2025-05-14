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Астрономы зафиксировали корональный выброс массы длиной более миллиона километров

В ночь с 12 на 13 мая произошел мощный выброс большого плазменного облака из солнечной короны. Образовалась огромная нить плазмы длиной более миллиона километров, то есть в два раза больше среднего расстояния между Землей и Луной.

Корональный выброс массы длиной более миллиона километров / © Jure Atanackov / Х

Иногда корональные выбросы массы направлены в сторону Земли и могут достичь ее. Такие события приводят к появлению ярких полярных сияний и геомагнитных бурь, которые способны вызвать сбой в работе спутников, навигационных систем и электросетей на планете.

Однако предварительные расчеты показали, что новый корональный выброс массы, скорее всего, минует Землю. Тем не менее ученые внимательно следят за ситуацией.

© Vincent Ledvina / Х