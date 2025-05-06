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Модернизированный американский бомбардировщик B-52 Stratofortress устареет до начала эксплуатации

Знаменитый бомбардировщик B-52 Stratofortress, находившийся в авангарде воздушного флота ВВС США со времен холодной войны, на сегодняшний день значительно устарел.

Бомбардировщик B-52 Stratofortress / © U.S. Air Force

Поэтому несколько лет назад американские военные дали старт программе по его модернизации, которая предполагает продлить срок службы B-52 до 2050-х годов за счет новых двигателей, усовершенствованного радара и обновленной авионики.

Однако, как сообщил портал 19FortyFive, из-за технологических проблем и недостаточного бюджетного финансирования программа задерживается уже на три года, поэтому модернизированный B-52 Stratofortress вступит в строй не ранее 2033 года. Но даже в этих условиях, по мнению автора материала, B-52 не сможет противостоять современным системам противовоздушной обороны (ПВО) противника, которые уйдут далеко вперед в развитие за эти годы.