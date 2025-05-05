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«Звездная база» SpaceX официально стала городом
В штате Техас (США) появится новый город Старбейс (Starbase, «Звездная база»). Об этом стало известно по итогам голосования жителей округа Кэмерон, которые завершились 3 мая.
Избиратели, многие из которых работают в компании SpaceX, решили создать муниципалитет в районе Бока-Чика — небольшого участка земли на юге Техаса, где расположены стартовые площадки ракет SpaceX. В декабре 2023 года более 70 человек подписали петицию с просьбой вынести вопрос на местный референдум, а 3 мая завершилось голосование с итогом 212 «за» и шесть «против».
Новый город имеет площадь примерно два квадратных километра, там проживают более 200 человек. Возглавляет муниципалитет сотрудник SpaceX.
Зачем космической компании Илона Маска надо было превращать «Звездную базу» в город?
На этот вопрос есть несколько ответов:
- Во-первых, SpaceX теперь сможет самостоятельно выдавать себе необходимые разрешения на перекрытия дорог и территорий, что должно упростить предстартовые и испытательные процедуры;
- Во-вторых, SpaceX сможет управлять собственными коммунальными службами, государственными службами и налоговой базой;
- В-третьих, SpaceX сможет построить больницу, пожарную часть, школу и остальную общественную инфраструктуру для своих сотрудников, которые постоянно живут на «Звездной базе», упростив им и их семьям жизнь.
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Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник
Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.
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