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SpaceX за шесть лет запустила больше спутников, чем все человечество с начала космической эры

Юбилейный, 250 запуск спутников широкополосной связи Starlink / © SpaceX

Ракета-носитель Falcon 9 с 23 космическими аппаратами (включая 13 с возможностью прямого подключения к смартфонам) стартовала с базы Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Спустя примерно восемь минут после старта первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю и села на беспилотное судно SpaceX Just Read the Instructions в Атлантическом океане, а вторая ступень благополучно вывела спутники на заданные орбиты.

Напомним, запуск первой партии Starlink состоялся в мае 2019 года, а всего через шесть лет SpaceX удалось вывести почти 8400 спутников — больше, чем за все 60 лет космических запусков.

Следующие 250 пусков будут крайне важными. Ведь для старта новых спутников Starlink V3 SpaceX задействует транспортную систему Starship, которая за один полет добавит столько же пропускной способности сети, сколько 20 запусков Starlink на Falcon 9.