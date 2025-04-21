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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
5 минут назад
Рейтинг: +616
Посты: 1531

В Китае ввели в эксплуатацию крупнейший в мире самолет-амфибию

Главное управление гражданской авиации Китая (CAAC) сертифицировало крупнейший в мире гражданский гидросамолет «Кунлун» AG600M. Созданный корпорацией AVIC, он получил одобрение типа транспортного средства и официально введен в эксплуатацию.

Сообщество
# авиация
# Китай
Самолет-амфибия AG600M / © VCG
Самолет-амфибия AG600M / © VCG

За два года испытаний несколько самолетов AG600M выполнили более 2000 вылетов, были проверены свыше 10 000 параметров, а общий налет составил 3560 часов. Это рекордные показатели для китайской авиации.

Самолет-амфибия AG600M / © VCG
Самолет-амфибия AG600M / © VCG

Разработка этого самолета стала крупным национальным проектом: в ней участвовали 292 предприятия и 16 университетов.

AG600M — самый большой в мире современный гидросамолет. Он способен перевозить до 12 тонн воды на дальность до 4500 километров.  

Самолеты-амфибии AG600M / © VCG
Самолеты-амфибии AG600M / © VCG
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Космонавтика
# NASA
# Starliner
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# США
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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