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Врачи СГМУ помогли женщине с редкой формой рака родить здорового ребенка

Сегодня счастливая мать продолжает наблюдаться у онколога и гинеколога, наслаждается материнством и воспитывает двоих детей.

35-летняя пациентка, находившаяся под наблюдением доцента кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета СГМУ Татьяны Басовой, имела маститоподобный инвазивной формы гормонозависимый рак груди, диагностированный во втором триместре беременности.

Несмотря на диагноз, врачи приняли решение продолжить беременность. Параллельно с наблюдением в женской консультации, будущая мама прошла четыре курса неоадъювантной химиотерапии и, благодаря усилиям специалистов, на 39 неделе родила здорового доношенного ребенка. Для женщины эти роды стали вторыми.

Спустя четыре месяца, после завершения грудного вскармливания и прохождения еще четырех курсов полихимиотерапии, пациентке провели операцию — одностороннюю мастэктомию, удалив пораженную грудь. Затем последовал курс лучевой терапии и лечение с использованием медикаментозной овариальной супрессии.

«Сложный клинический случай и достигнутые результаты подчеркивают высокий профессионализм врачей СГМУ. Слаженная работа наших специалистов позволила не только стабилизировать состояние пациентки и уменьшить опухоль, но и обеспечить благополучные роды здорового ребенка. Этот успех выходит за рамки медицины — он дает женщинам реальный шанс на выживание, даже если лечение было начато на поздних этапах»,- подчеркнула Татьяна Басова.