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Врачи в Саратове провели сложнейшую операцию и помогли подростку победить редкую паразитарную болезнь

Двенадцатилетнего мальчика доставили в Саратовский НИИ травматологии и ортопедии с сильными болями в спине, которые усиливались при ходьбе.

СГМУ

Обследование показало, что причиной симптомов стал компрессионный перелом десятого грудного позвонка, вызванный редким паразитарным заболеванием — эхинококкозом.

После подтверждения диагноза и исключения поражения других органов врачи приняли решение о сложнейшей трехэтапной операции. Перед этим мальчику назначили терапию для борьбы с паразитами. На первом этапе медики выполнили левостороннюю торакотомию, удалили эхинококковую кисту и частично два позвонка. Затем исправили деформацию позвоночника с помощью специальной системы, после чего провели вторую операцию на грудной клетке и установили протез позвонка.

СГМУ

Во время хирургического вмешательства были обнаружены многочисленные эхинококковые кисты разного размера. Все доступные удалили, а крупные — пунктировали, чтобы избавиться от их содержимого.

СГМУ

Операция прошла успешно, уже через два дня пациент начал восстанавливаться. Спустя пять лет юноша ведет активную жизнь, учится в вузе и регулярно проходит осмотры у специалистов. Благодаря своевременному вмешательству и правильному лечению рецидив пока не случился.