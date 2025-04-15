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В Европе сообщили о разработке «умной» снайперской пули

Компоненты «умной» пули / © P. Valpolini

Специалисты планируют оснастить пулю I-SMART (ISL Sniper Munition Actuated to Reach Target) различными элементами, включая оптику, навигационную электронику, блок питания и средства связи. Так собираются увеличить точность попадания и позволить снаряду «общаться» с наземной станцией снайпера во время полета.

Однако установка различной электроники для управления снарядом длиной около 54 миллиметров и диаметром 12,7 миллиметра — непростая задача. Кроме того, все элементы конструкции должны выдерживать ускорение при выстреле. Тем менее работа над снарядом ведется, часть компонентов уже прошли испытания в аэродинамической трубе.