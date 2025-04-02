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Николай Головин
Николай Головин
5 минут назад
Рейтинг: +219
Посты: 658

На спутниковых снимках обнаружили странный комплекс рядом с египетскими пирамидами

Пользователи Google Maps рассказали о комплексе неизвестных сооружений, расположенном всего в 40 километрах к югу от Великой пирамиды Гизы.

Сообщество
# Google
# египет
# карты
# спутники
На спутниковых снимках обнаружили странный комплекс рядом с египетскими пирамидами – иллюстрация к материалу на Naked Science
Комплекс неизвестных сооружений посреди пустыни / © Google Maps

Как пишет издание Daily Mail, безымянный комплекс, который можно обнаружить по координатам 29°54’23″N 31°08’02″E, подогрел воображение пользователей соцсетей и сторонников теорий заговора.

Футуристический дизайн конструкции породил ряд предположений о том, для чего предназначен комплекс, причем некоторые даже полагают, что он связан с исследованиями НЛО.

На спутниковых снимках обнаружили странный комплекс рядом с египетскими пирамидами – иллюстрация к материалу на Naked Science
Комплекс неизвестных сооружений посреди пустыни / © Google Maps
На спутниковых снимках обнаружили странный комплекс рядом с египетскими пирамидами – иллюстрация к материалу на Naked Science
Комплекс неизвестных сооружений в 40 километрах к югу от Великой пирамиды Гизы / © Google Maps

Однако реальность, как всегда, оказалась не такой красочной. Территория Египта усеяна подобными объектами противовоздушной обороны, построенными с 1950-х по 1970-е годы. На комплексах размещали зенитно-ракетные комплексы советского производства, предназначенные для поражения бомбардировщиков и разведывательных самолетов противника.

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Солнечная энергетика выросла на 30% всего за год

А. К.
2 часа назад
4) замедление роста может быть связано с двумя факторами: как вы писали выше замедление темпов роста экономики. Потолок мощностей производства

Солнечная энергетика выросла на 30% всего за год

Василий Парфенов
2 часа назад
Сергей, я могу чего-то в упор не замечать или не понимать, но есть вот такое: >Borexino: The mantle signal corresponds to the production of a radiogenic heat of 24.6(+11.1/ −10.4) TW (68% interval)

Поверхность планет и спутников, лишенных атмосферы, претерпевает большие колебания температуры на протяжении солнечных суток. Насколько глубоко под поверхностью сохраняются эти колебания? И есть ли, например, на Марсе, глубина с постоянной температурой (и какой)?

А. К.
2 часа назад
Александр, 1) "Пекин"/"мифическая пила которая не касается Китая". Вы понимаете что вы сами скинули таблицу где общие колебания для всех СЭС примерно

Солнечная энергетика выросла на 30% всего за год

Александр Березин
4 часа назад
А., " ваша предыдущая работа тем и была хороша, что анализировала общую генерацию. А Шанхайская (примерно х2 судя по графику, что в принципе тоже

Солнечная энергетика выросла на 30% всего за год

А. К.
5 часов назад
А., ваша предыдущая работа тем и была хороша, что анализировала общую генерацию. А Шанхайская (примерно х2 судя по графику, что в принципе тоже легко

Солнечная энергетика выросла на 30% всего за год

Александр Березин
6 часов назад
А., прошу прощения, видимо, впопыхах кинул вам график и ссылку не той работы, там тоже не учтены новые мощности и их влияние на помесячную генерацию.

Солнечная энергетика выросла на 30% всего за год

Георгий Леглер
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Zhe Sh
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Абсолютно согласен с т. Маском: нефиг на этой Луне делать, только время терять.

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Алёна Богатырёва
9 часов назад
Елена, можно и нужно! Я много изучила научных статей на эту тему. И вам рекомендую. 👍

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