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На спутниковых снимках обнаружили странный комплекс рядом с египетскими пирамидами

Пользователи Google Maps рассказали о комплексе неизвестных сооружений, расположенном всего в 40 километрах к югу от Великой пирамиды Гизы.

Комплекс неизвестных сооружений посреди пустыни / © Google Maps

Как пишет издание Daily Mail, безымянный комплекс, который можно обнаружить по координатам 29°54’23″N 31°08’02″E, подогрел воображение пользователей соцсетей и сторонников теорий заговора.

Футуристический дизайн конструкции породил ряд предположений о том, для чего предназначен комплекс, причем некоторые даже полагают, что он связан с исследованиями НЛО.

Комплекс неизвестных сооружений посреди пустыни / © Google Maps

Комплекс неизвестных сооружений в 40 километрах к югу от Великой пирамиды Гизы / © Google Maps

Однако реальность, как всегда, оказалась не такой красочной. Территория Египта усеяна подобными объектами противовоздушной обороны, построенными с 1950-х по 1970-е годы. На комплексах размещали зенитно-ракетные комплексы советского производства, предназначенные для поражения бомбардировщиков и разведывательных самолетов противника.