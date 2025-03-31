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Инфографика: страны с наибольшим запасом ядерного оружия

По данным Федерации американских ученых (Federation of American Scientists, FAS), на конец 2024 года девять стран обладали 12 000 ядерных боеголовок.

Инфографика: страны с наибольшим количеством ядерного оружия / © visualcapitalist

Точное количество ядерного оружия, которым обладает каждая страна, — государственная тайна, поэтому оценки Федерации американских ученых подразумевают значительную долю вероятности.

Несмотря на сокращения после холодной войны, глобальный ядерный арсенал остается значительным. США и Россия вместе владеют примерно 88% всего ЯО в мире и 84% боеголовок, готовых к применению.

В то время как Штаты уменьшают свой ядерный арсенал, Великобритания, Россия, Китай, Индия, Пакистан и КНДР наращивают запас боеголовок.