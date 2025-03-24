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Видео: китайского человекоподобного робота научили готовить завтрак

Атом готовит завтрак / © Dobot Robotics

На видео, опубликованном Dobot Robotics, показано, как 152-сантиметровый робот с длинными антропоморфными манипуляторами может приготовить завтрак, разложив на тарелке куски ветчины, сосиски, поджарить тосты, налить молоко и подать питательный завтрак на подносе.

© Dobot Robotics

Хотя неясно, какую часть навыков Атома можно было бы на самом деле перенести на кухню в реальности, это еще одна демонстрация, которая подчеркивает, насколько далеко продвинулась технология.