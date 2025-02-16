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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
5 минут назад
Рейтинг: +601
Посты: 1478

Портал в другое измерение: в Австрии сняли редкое оптическое явление

В Сети набирает популярность видеоролик, который сняла лыжница Ленка Лянчи (Lenka Lanci) на горнолыжном спуске австрийского курорта SkiWelt. На кадрах видно, как овальный луч света, напоминающий фантастический портал в другое измерение, сверкает на заснеженном ландшафте гор.

Сообщество
# видео
# оптика
# Солнце
# физика
Редкое оптическое явление — субсолнце в горах Австрии / © Lenka Lanci 
Редкое оптическое явление — субсолнце в горах Австрии / © Lenka Lanci 

Специалисты объяснили, что это явление, которое называется субссолнце или нижнее солнце, возникает из-за отражения солнечного света от пластинчатых кристаллов льда в облаках. Оно появляется в виде яркого белого пятна, похожего на отражение солнца на поверхности воды.

© Lenka Lanci

Субсолнце можно увидеть только сверху, поэтому оно наблюдаются с воздушных судов (в перисто-слоистых облаках) или зимой в горах.

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Палеонтология
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# древние виды
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