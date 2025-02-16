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Портал в другое измерение: в Австрии сняли редкое оптическое явление
В Сети набирает популярность видеоролик, который сняла лыжница Ленка Лянчи (Lenka Lanci) на горнолыжном спуске австрийского курорта SkiWelt. На кадрах видно, как овальный луч света, напоминающий фантастический портал в другое измерение, сверкает на заснеженном ландшафте гор.
Специалисты объяснили, что это явление, которое называется субссолнце или нижнее солнце, возникает из-за отражения солнечного света от пластинчатых кристаллов льда в облаках. Оно появляется в виде яркого белого пятна, похожего на отражение солнца на поверхности воды.
Субсолнце можно увидеть только сверху, поэтому оно наблюдаются с воздушных судов (в перисто-слоистых облаках) или зимой в горах.
Окаменевшие остатки могут поведать не только о самих вымерших организмах, иногда они хранят следы их взаимодействий. Разумеется, речь прежде всего о поедании одних другими. Известно немало подобных ихнофоссилий, оставленных на окаменевших мягких тканях динозавров. Новая статья дополнила их уникальными следами на костях. Оказалось, в мезозое ими не брезговали многобугорчатые млекопитающие и жуки-падальщики.
В космосе находят крупные миры, целиком покрытые океанами, и как минимум одна из них внушает подозрения насчет фитопланктона. Недавно ученые рассчитали, с какой скоростью на таких планетах могла бы развиваться жизнь.
Благодаря органам чувств человек получает информацию об окружающем мире. Один из главных источников — язык, где расположены вкусовые сосочки. Это рецепторы, передающие информацию о вкусе пищи в мозг. Потеря вкуса может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Анализ, проведенный учеными из Китая и Швеции, показал, что ощущение утраты вкуса во второй половине жизни связано с повышенным риском смерти от всех причин.
Бактериофаги — вирусы, которые заражают бактерии, — приобрели множество хитроумных адаптаций к жизни внутри клетки. Джамбо-фаги среди них выделяются рекордными размерами — как вирусной частицы, так и генома. Вирусы-«слоны» даже приобрели структуру наподобие ядра эукариот, хранящую генетический материал. Авторы новой статьи в Nature узнали, как такое «ядро» импортирует из цитоплазмы бактерии необходимые вирусу белки.
В России на удаленке трудятся в основном замужние женщины 30-39 лет с высшим образованием, живущие в крупных городах, а платформенная занятость характерна больше для мужчин тех же возрастов самой разной квалификации из мегаполисов. К такому выводу пришли экономисты ВШЭ, проанализировав цифровые формы занятости на российском рынке труда.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.
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