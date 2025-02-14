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Неуловимое животное Австралии изучили с помощью новых технологий
Исследователи из австралийского Университета Джеймса Кука добились прорыва в изучении кенгуру Беннетта (Dendrolagus bennettianus) — одних из самых неуловимых сумчатых планеты.
Кенгуру Беннетта, в отличие от наземных сородичей, проводят свою жизнь на верхушках деревьев тропических лесов Австралии и Новой Гвинеи, питаясь листьями и лианами. Они редко спускаются на землю, поэтому зоологам до недавнего времени было достаточно сложно их изучать. И вот на помощь пришли новые технологии.
Команда исследователей использовала тепловизионные дроны для обнаружения редких животных, что позволило найти кенгуру, даже если они скрывались за листвой. Так удалось обнаружить шесть особей менее чем за час полета — результат, недостижимый для традиционных методов.
Сканирование лесов с помощью дронов позволит не только наблюдать за жизнью кенгуру Беннетта, но даст возможность достаточно точно оценить размер их популяции.
Статья об исследовании опубликована в журнале Australian Mammalogy.
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Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.
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