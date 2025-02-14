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Неуловимое животное Австралии изучили с помощью новых технологий

Кенгуру Беннетта наблюдает за дроном ученых / © Emmeline Norris

Кенгуру Беннетта, в отличие от наземных сородичей, проводят свою жизнь на верхушках деревьев тропических лесов Австралии и Новой Гвинеи, питаясь листьями и лианами. Они редко спускаются на землю, поэтому зоологам до недавнего времени было достаточно сложно их изучать. И вот на помощь пришли новые технологии.

Команда исследователей использовала тепловизионные дроны для обнаружения редких животных, что позволило найти кенгуру, даже если они скрывались за листвой. Так удалось обнаружить шесть особей менее чем за час полета — результат, недостижимый для традиционных методов.

Сканирование лесов с помощью дронов позволит не только наблюдать за жизнью кенгуру Беннетта, но даст возможность достаточно точно оценить размер их популяции.

Статья об исследовании опубликована в журнале Australian Mammalogy.