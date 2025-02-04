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В Дубае возобновили работы по строительству огромного искусственного острова

Новый искусственный остров Джабель-Али, который превзойдет по масштабам другие искусственные острова в Объединенных Арабских Эмиратах, начали создавать в уже далеком 2002 году. Однако проект заморозили более чем на 15 лет из-за экономического кризиса в 2008-м. Теперь строительство планируют завершить в сжатые сроки — к 2027 году.

Рендер острова Пальма Джабель-Али / © Dubai Media Office

Новости о возобновлении строительства появились в конце 2023 года, когда правительство Дубая выделило крупную сумму денег, но работы начались лишь недавно.

Рендер острова Пальма Джабель-Али / © Dubai Media Office

В новом видеоролике показано, как суда засыпают расплывшиеся ветви, идет прокладка дорог.

© Dubai Media Office

На новом острове площадью 13,4 квадратного километра (к примеру, в два раза больше Мале, столицы Мальдивской республики) с общей протяженностью береговой линии в 110 километров, согласно Генеральному плану развития Дубая до 2040 года, будут проживать 35 000 семей.

Рендер острова Пальма Джабель-Али / © Dubai Media Office