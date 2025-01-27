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Фотоловушка запечатлела самого разыскиваемого кролика в мире

Специалисты американской природоохранной организации Re: wild сообщили, что установленная ими фотоловушка в горах Сьерра-Мадре-дель-Сур запечатлела редкого представителя семейства зайцевых — амильтемского кролика (Sylvilagus insonus). Живьем его не видели с начала XX века.

Амильтемский кролик (Sylvilagus insonus) в горах Сьерра-Мадре-дель-Сур (Мексика) / © Joe Figel / Re: wild

Амильтемский кролик стал тринадцатым видом, заново открытым в рамках проекта Re:wild’s Search for Lost Species. Это крупнейшая в мире инициатива по поиску и защите видов, которые не были научно задокументированы по крайней мере в течение 10 лет, но не вымерли.

Амильтемского кролика впервые описал в 1904 году зоолог Эдвард Нельсон, до сих пор он был известен только по четырем экземплярам.