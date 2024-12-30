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В Британии обнаружили меч исключительной сохранности, пролежавший в земле 1500 лет

На англосаксонском кладбище в графстве Кент (Великобритания) археологи нашли хорошо сохранившийся меч VI века нашей эры.

Меч VI века нашей эры, обнаруженный на англосаксонском кладбище в графстве Кент / © Prof Alice Roberts / BBC / Rare TV

Рукоятка меча выполнена из серебра и покрыта позолотой, на лезвие нанесено руническое письмо. Сохранились даже элементы ножен из кожи, дерева и меха бобра.

Археологи отметили, что никогда раньше не встречали подобного оружия в настолько хорошем состоянии.