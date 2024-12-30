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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
10 минут назад
Рейтинг: +318
Посты: 542

В Британии обнаружили меч исключительной сохранности, пролежавший в земле 1500 лет 

На англосаксонском кладбище в графстве Кент (Великобритания) археологи нашли хорошо сохранившийся меч VI века нашей эры.

Сообщество
# археология
# история
# оружие
Меч VI века нашей эры, обнаруженный на англосаксонском кладбище в графстве Кент / © Prof Alice Roberts / BBC / Rare TV
Меч VI века нашей эры, обнаруженный на англосаксонском кладбище в графстве Кент / © Prof Alice Roberts / BBC / Rare TV

Рукоятка меча выполнена из серебра и покрыта позолотой, на лезвие нанесено руническое письмо. Сохранились даже элементы ножен из кожи, дерева и меха бобра.

Археологи отметили, что никогда раньше не встречали подобного оружия в настолько хорошем состоянии.

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Группа климатологов проанализировала массив спутниковых снимков озер и водохранилищ по всей планете, сделанных с 1984 по 2021 год. Ученые обратили внимание на цвет поверхности водоемов и выяснили, что у большинства он изменился — преимущественно в сторону коротковолнового диапазона. Иными словами, экология десятков тысяч озер оказалась нестабильной.

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ФизТех
# висмут
# вольфрам
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# термоядерный синтез
# экранирование
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