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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
2 минуты назад
Рейтинг: +939
Посты: 1967

Конгресс поручил NASA ускорить работу над коммерческими космическими станциями

Законопроект о деятельности NASA в следующем году, представленный в сенат в последние дни работы конгресса США в 2024-м, обязал агентство ускорить работу над коммерческими космическими станциями и решить проблему перерасхода средств на научные программы.

Сообщество
# NASA
# космос
# МКС
Международная космическая станция, сфотографированная с корабля SpaceX Crew Dragon Endeavour / © NASA
Международная космическая станция, сфотографированная с корабля SpaceX Crew Dragon Endeavour / © NASA

Новый законопроект предусматривает выделение NASA 25,4 миллиарда долларов в 2025-м финансовом году.

Особое внимание уделили планам перехода от Международной космической станции к коммерческим космическим станциям в конце десятилетия. В законопроекте четко указано, что NASA должно осуществить этот переход без какого-либо перерыва в работе астронавтов на низкой околоземной орбите. 

Согласно документу, к концу марта 2026 года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США должно выбрать не менее двух компаний, которые построят коммерческие космические станции.

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Астрономия
# Аполлон
# внеземная вода
# космос
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Биология
# видеонаблюдение
# Гвинея
# индивидуальность
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# орудия труда
# социальное обучение
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Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
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Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
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# старение
# старость
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Test Vlad
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Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

1 2
9 часов назад
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Как минимум две почти одинаковые планеты размером с Землю нашли у одной из ближайших звезд

Alexander Baulin
9 часов назад
"Ключевые моменты: закрытие программы сверхтяжелой ракеты SLS и корабля Orion. Это, в случае реализации планов, поистине революционные изменения."

NASA откажется от ракеты SLS и корабля Orion для лунной программы

Sergey Gorovoy
9 часов назад
Игорь, зачем ему эти доводы - он же иван.

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Михаил Махов
9 часов назад
То есть данная информация уже говорит, что у нас никакого космоса нет, и никаких спутников не существует, потому что если бы они были, они бы нам

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Олег Назаренко
9 часов назад
Американская космическая программа - иди на+уй!

NASA откажется от ракеты SLS и корабля Orion для лунной программы

Игорь
9 часов назад
Иван, если бы ты не был неучем-опровергутангом, то знал бы, что самое сложное в полете на Луну - это старт тяжелого корабля с Земли. А на Луне уже

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

ulogin_vkontakte_1006151
9 часов назад
Александр, всё зависит не от конечной массы планеты, а от её плотности. Например Уран тяжелее Земли, но ускорение свободного падения там меньше.

Как минимум две почти одинаковые планеты размером с Землю нашли у одной из ближайших звезд

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