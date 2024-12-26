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Конгресс поручил NASA ускорить работу над коммерческими космическими станциями

Законопроект о деятельности NASA в следующем году, представленный в сенат в последние дни работы конгресса США в 2024-м, обязал агентство ускорить работу над коммерческими космическими станциями и решить проблему перерасхода средств на научные программы.

Международная космическая станция, сфотографированная с корабля SpaceX Crew Dragon Endeavour / © NASA

Новый законопроект предусматривает выделение NASA 25,4 миллиарда долларов в 2025-м финансовом году.

Особое внимание уделили планам перехода от Международной космической станции к коммерческим космическим станциям в конце десятилетия. В законопроекте четко указано, что NASA должно осуществить этот переход без какого-либо перерыва в работе астронавтов на низкой околоземной орбите.

Согласно документу, к концу марта 2026 года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США должно выбрать не менее двух компаний, которые построят коммерческие космические станции.