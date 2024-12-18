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Китай вывел на орбиту первые интернет-спутники Guowang — аналоги Starlink
Первая партия интернет-спутников для китайского созвездия Guowang стартовала 16 декабря с космодрома Вэньчан в островной провинции Хайнань (Южный Китай) с помощью тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» (Long March 5B). Спутники успешно вышли на низкую околоземную орбиту.
Эти аппараты стали первыми из 13 000 спутников, которые консорциум китайских компаний планирует построить и запустить в течение следующего десятилетия. Флот Guowang будет передавать высокоскоростные интернет-сигналы с низкой задержкой в архитектуре, похожей на сеть Starlink компании SpaceX.
В КНР не сообщили почти никаких подробностей о конструкции спутников Guowang, за исключением того, что их хотят применять в качестве ретрансляционных станций широкополосного интернета.
В августе 2024 года Китай запустил в космос несколько десятков аппаратов другой спутниковой группировки под названием «Тысяча парусов».
На первом этапе эта группировка будет насчитывать 1296 аппаратов, половину из которых выведут до конца 2025 года. В таком виде «Тысяча парусов» обеспечит высокоскоростным спутниковым интернетом Китай. Затем последует создание полного «созвездия», которое включит 14 тысяч аппаратов.
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