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«Прогресс» спас МКС от космического мусора второй раз за неделю

Российский грузовой космический корабль «Прогресс», пристыкованный к МКС, 25 ноября выполнил аварийное включение двигателей примерно на 3,5 минуты, чтобы защитить орбитальный форпост ​​от фрагмента космического мусора.

Международная космическая станция / © NASA

По данным «Роскосмоса», работа двигателей «Прогресса» подняла орбиту станции примерно на 500 метров.

Аналогичную операцию «Прогресс» осуществил 19 ноября: это помогло МКС избежать столкновения с частью недействующего метеорологического спутника, разрушившегося в 2015 году.

Подобные маневры не редкость для Международной комической станции. Согласно анализу NASA, проведенному в декабре 2022 года, МКС уклонялась от мусора 32 раза с момента своего запуска в 1999 году.