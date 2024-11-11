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В Сети появились новые изображения китайского безэкипажного тримарана
На судостроительной верфи Guangzhou Shipyard International, расположенной юго-восточнее китайского города Гуанчжоу, спутники компании Planet labs заметили, как проходят испытания нового малозаметного тримарана — беспилотного надводного судна.
Предположительно, новый беспилотный тримаран, вооруженный ракетами и торпедами, а также оснащенный вертолетной площадкой для запуска БПЛА, сможет самостоятельно вести разведку и бой.
В ПНИПУ рассказали, почему надо мыть руки после контакта с животными и какие заболевания переносят блохи
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